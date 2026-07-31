La posible solución al fichaje de Ivanovic y la baza a favor del Betis

El club verdiblanco habría solicitado la cesión del punta croata pero el Benfica prefiere un traspaso, apuntándose una opción intermedia como vía para que lleguen a buen puerto unas negociaciones que siguen en marcha, según informan desde Portugal

El Real Betis tiene como gran prioridad en este mercado de fichajes la contratación de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández para elevar el nivel del ataque tras las salidas de Bakambu y Chimy Ávila. Para ello, son varios los nombres que maneja Manu Fajardo, que como informó ESTADIO Deportivo medita presentar una oferta por el togolés Kévin Denkey, del FC Cincinnati, después de ver cómo se ha escapado Artem Dovbyk. Pero son más las vías abiertas, apareciendo en las últimas horas la opción de Franjo Ivanovic.

Desde Italia anunciaban este pasado jueves que el club verdiblanco ha preguntado por la situación del ariete croata, con contrato hasta 2030 con el Benfica. Una información que ha sido ampliada por el diario A Bola, donde se asegura que no solo existe un interés desde La Cartuja, sino que se está negociando para intentar llegar a un acuerdo, sin que el mismo esté aún cercano.

Una cesión con opción de compra obligatoria

La principal diferencia es que la entidad heliopolitana habría propuesto una cesión con opción de compra, mientras que el conjunto lisboeta prefiere un traspaso definitivo. Así, la solución intermedia aparece como posible solución, según el citado medio. Es decir, un préstamo por una temporada que pueda conllevar la adquisición obligatoria del atacante nacido en Austria si se cumplen una serie de condiciones, generalmente ligadas en estos casos a su participación y rendimiento individual.

Otro asunto que se trata, obviamente, es el precio. Su valor de mercado es de 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, que casualmente coincide con el presupuesto reservado por el Real Betis para apuntalar su vanguardia. Aunque en caso de producirse una compra diferida, ese montante podría ser aprovechado para reforzar otras posiciones. En cualquier caso, aunque no se dan cantidades, en el Benfica sí son conscientes de que no podrán recuperar los 22,8 millones invertidos el pasado verano (más cinco en variables), aunque tratarán de que la cifra final no sea muy inferior.

Los números de Franjo Ivanovic

La gran apuesta benfiquista por el balcánico, de solo 22 años, se produjo después de que en la 24/25 firmase 21 goles y 7 asistencias en 47 partidos con el Union Saint-Gilloise belga, que había pagado ese niusmo curso cuatro millones por su pase al Rijeka de su país, tas formarse en el Augsburgo alemán. Pero en Portugal no ha respondido a las expectativas y se le busca una salida, dada la elevada competencia existente con el griego Pavlidis, el joven Anísio Cabral y el recién llegado John Durán.

La Champions verdiblanca, una ventaja sobre el resto de competidores

En Lisboa, su participación se ha quedado 1.513 minutos repartidos en 43 encuentro, buena parte de ellos como suplentes, en los que marcó nueve goles. Pero pese a ese descenso de su rendimiento, no le faltan pretendientes. Así, la Lazio también puja por su cesión, aunque la prensa italiana da por hecho este viernes que el Real Betis le ha adelantado ya en esa carrera.

Además, Ivanovic también ha sido relacionado con el Galatasaray turco y cuenta igualmente con el interés del Hull City, un recién ascendido a la Premier League que dejará de manera indirecta un importante pellizco en las arcas verdiblancas con el fichaje de Nobel Mendy. Pero se apunta que la opción verdiblanca le resultaría más atractiva, al ofrecerle la posibilidad de volver a competir en la Champions, como hizo este último curso con el propio Benfica, que ahora se encuentra disputando las rondas previas de la Europa League.