Movimientos del Betis en la delantera: aparece un 'tapado' y negocia la venta de Rodrigo Marina

El Betis ha contactado con el Benfica por Franjo Ivanovic e, incluso, habría solicitado la cesión con opción a compra, mientras se fragua la salida a Italia de una de las perlas de la cantera

Manu Fajardo se encuentra inmerso de pleno en la asignatura pendiente de potenciar la delantera de Champions y la actividad empieza a ser frenética para encajar las piezas en una posición fundamental de cara a una temporada muy exigente.

Esfumada la opción de Dovbyk, muy cerca del Bolonia por la misma fórmula que pretendían en La Palmera, cesión con opción a compra, ESTADIO Deportivo reveló días atrás que el Betis continúa negociando por Kévin Denkey y que, según fuentes muy próximas al togolés, estaría preparando una oferta para convencer al Cincinnati.

No obstante, como es lógico, la dirección deportiva trabaja en otros frentes, con 'tapados' que todavía no habían salido a la luz y uno de ellos responde al nombre de Franjo Ivanovic, punta croata de 22 que milita en el Benfica.

El Betis pregunta al Benfica por la situación de Ivanovic

De este modo, como apunta el periodista Lorenzo Lepore y confirma el propio club, el Betis ha movido ficha por el punta balcánico y ha contactado con la entidad lisboeta para interesarse por la situación y las condiciones exigidas para su pase. Dicho periodista afirma, además, que los heliopolitanos, en las conversaciones mantenidas con los encarnados, habrían solicitado la cesión con opción de compra.

Fórmula que, no obstante, será difícil que acepten en Da Luz después de que el verano pasado realizara una fuerte apuesta económica para su fichaje al alcanzar un acuerdo con el Union Saint Gilloise belga por 22,8 millones de euros, más cinco en variables. Esta inversión disparó las expectativas y lo cierto es que Ivanovic no ha respondido con el rendimiento y las cifras realizadoras esperadas.

El Benfica no descarta su salida tras una temporada irregular

De ese modo, el croata disputó 1.513 partidos repartidos en 43 partidos, buena parte de ellos como suplentes, y marcó nueve goles. Prestaciones que han provocado que el Benfica no descarte su salida para tratar de recuperar pate de la inversión, por lo que sería extraño que acepte una cesión y su fichaje supondría un desembolso importante.

En cualquier caso, Ivanovic engrosa la lista de delanteros que gustan y que han sido tanteados de cara a avanzar para consumar la prioridad para este mercado mientras se producen otros movimientos relevantes en la delantera verdiblanca.

Rodrigo Marina, muy cerca de marcharse al Avelino con rédito para el Betis

Y es que los verdiblancos están a un paso de cerrar el traspaso de uno de los delanteros más prometedores de la cantera, Rodrigo Marina. Así, como apunta El Chiringuito, las negociaciones con el Avellino, club italiano que milita en a Serie B, se encuentran muy avanzadas, cerca de cerrarse.

El montante de la operación asciende a un millón de euros más variables y en La Palmera se reservan un porcentaje de una futura venta y también una opción de recompra por si continúa con su prometedora progresión en Italia.

El delantero cacereño de 20 años marcó 17 goles la campaña pasada, siete en los 32 partidos disputados con el filial, y 10 en la Youth League, y su valor de marcado asciende a dos millones de euros. Con contrato hasta 2028, el Betis ha optado por su venta pero sin desprenderse completamente de su joya.