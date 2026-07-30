Entrevista a Pol Fosch, hilo conductor en el éxito del Betis con Natan y Sergi Altimira: "Tienen un potencial brutal para seguir creciendo"

Expreparador físico del CE Sabadell, Fosch acabó fundando Eleven Movement, una empresa con sede en Barcelona que poco a poco fue aterrizando en Sevilla como consecuencia de una suma de casualidades sustentadas en las positivas referencias sobre su trabajo. Sin duda, una voz autorizada para analizar la espectacular evolución del central y del mediocentro

Del fútbol moderno siempre se destaca la máxima profesionalización de todos los sectores. El entrenador ahora es un entrenador de entrenadores, un gestor de recursos humanos que se rodea de numerosos especialistas para parcelas muy específicas. La cosa ha ido aún más allá y el futbolista incluso busca profesionales para complementar ese trabajo diario en los entrenamientos con su club. Y los resultados son inmediatos. El Real Betis, por ejemplo, puede dar buena cuenta de hasta qué punto han mejorado sus rendimientos jugadores como Natan de Souza o Sergi Altimira.

El central brasileño es junto a Ez Abde el mejor activo de la actual plantilla verdiblanca y el mediocentro catalán acaba de dejar una plusvalía de 20 millones con su traspaso al Sporting de Portugal. Uno llegó del SSC Napoli y el otro del Getafe CF -ni siquiera llegó a debutar-, pero en el éxito de ambos en el Real Betis hay un hilo conductor común llamado Eleven Movement. Es la empresa de Pol Fosch, preparador físico personal de Natan de Souza y Sergi Altimira -entre otros muchos futbolistas- que ha atendido la llamada de ESTADIO Deportivo para contar esos pequeños secretos que han catapultado sus carreras.

"Mi empresa es Eleven Movement y tiene sede en Barcelona. La llevo con un socio y trabajamos con bastantes jugadores del Barça y del Espanyol, sobre todo de cantera, de jugadores de Primera RFEF de la zona... Y aquí en Sevilla se dio esta casualidad y a partir de ahí han salido algunas cositas más. No es lo mismo un jugador profesional, porque demanda muchas más horas".

"No puedes tener más de dos y, preferentemente, que estén en la misma ciudad o muy cerca. Generalmente, nos llegan por representantes que contactan con nosotros. Nos ha ido muy bien, así que la demanda ha ido subiendo muchísimo. Debido a eso, abrí con mi socio el centro de Barcelona, tenemos una modalidad online y yo me vine a Sevilla. De momento parece que seguiremos en Sevilla, a ver qué pasa y qué decide el club", resume.

Natan de Souza, una máquina competitiva

- Natan ha contado que, gracias a ti, cambió mucho sus hábitos con respecto a cuando estaba en Brasil o en Italia y desaparecieron esos problemas musculares que no le dejaban coger su mejor tono físico.

Con Natan empiezo cuando él llega al Betis. Yo estaba en Barcelona trabajando con Vítor Roque cuando le ficha el Betis. Ellos comparten representante y hablaron. Con Vítor, aunque no había tenido mucha continuidad en el Barça, las cosas habían ido muy bien a nivel físico. Llegó con una lesión al Barça y se la solucionamos entre mi compañero Adrián Rivas, que es físio, y yo, que soy preparador físico y me encargo más del tema de la prevención y la readaptación. Los representantes estaban contentos y por eso empiezo con Natan, que tenía esa demanda.

- Los datos hablan solos: en el primer año, 52 partidos de 57 y 4.195'. En el segundo, 45 de 55 y casi 4.000'. No se ha perdido ni un partido por lesión. Y aún dice que por él habría jugado aún más pero el míster le frenaba. Es una roca física y mental.

Una de mis demandas es entender que en el alto rendimiento siempre hay que trabajar al máximo nivel varias cosas: físico, mental, descanso, alimentación... Todo depende de pequeños detalles. Puedes ser un jugador que físicamente es una bestia y en el campo es muy bueno, pero si mentalmente tienes neblina... las cosas no funcionan.

Hay miles de estímulos y mucha presión. Es importante formarse en el trabajo psicológico para cuando lleguen situaciones difíciles de gestionar. Por eso, dentro de esos 50 partidos al año hay un trabajo pluridisciplinar detrás. No sólo es preparación física.

- ¿Qué capacidad tiene Natan? ¿Dónde está su techo?

Tiene 25 años. En su posición todo es más tardío. La experiencia es un grado y él ha ganado muchísimo jugando tantos partidos en estos dos años en el Betis. Va para arriba y tiene un potencial brutal para seguir creciendo. Tiene muchas cualidades físicas, técnicas y psíquicas. Cada posición se trabaja de manera distinta, pero lo primero priorizo es que los jugadores tengan continuidad.

Si miras los números de Sergi Altimira... En dos años se habrá saltado dos o tres entrenos. Un golpe en el gemelo y poco más. Esa continuidad ya te pone en forma. Sergi quizás no llegó a ser titular indiscutible como Natan, pero siempre ha estado ahí.

- ¿Cómo accedes a Sergi Altimira?

Yo conocí a Sergi cuando me encargaba de una parte de la preparación física en el Sabadell. Estuvimos en Segunda, descendimos a Primera RFEF y ahí llegó Sergi. Era muy difícil darle una atención personalizada porque tienes a 24 tíos más que también demandan tu atención, pero Sergi tenía algo especial, tenía siempre esa cosa de preguntar y esas ganas de crecer. Es un tío súper inteligente y muy culto. Cuando yo salí del Sabadell, enseguida empezamos a trabajar juntos. Llevamos ya cinco años.

Sergi Altimira, un jugadorazo: formación en la 'Escuela Barça' y máster de especialización en el barro

- Personalmente, creo que está infravalorado. Quizás sea porque en su posición, mientras mejor juegas, más desapercibido pasa lo que haces; pero tengo la sensación de que se va del Betis sin que la gente valore del todo lo mucho que ha dado.

Bueno, por lo que he escuchado a veces, tienes razón: hace ese trabajo invisible como el que podía hacer Busquets en el Barça. Muchos decían 'No hace nada este tío', pero lo quitabas y todo era un desastre. Sí creo que hay gente a la que le ha costado valorar este trabajo de Sergi. Él es una persona que por su carácter no va a mostrarse enfadado. No es de los que dicen 'No me pone, pues la lío'. Tiene un carácter de siempre sumar: toca esto, pues ya está; lo acepta. Es un jugador de equipo y da el cien por cien en la situación en la que le toque.

Yo creo que Sergi es un jugadorazo. Y súper completo. Cuando juega 90 minutos casi siempre pasa de los 12 kilómetros con números de alta intensidad y, cuando ha jugado un poquito más arriba, de '8', se le ve muchísima calidad. Con balón es muy bueno, pero viendo las estadísticas de inicio de temporada -ahí él tuvo más continuidad-, también era uno de los jugadores de Europa con más recuperaciones.

De '6' cuesta más brillar, pero es un '6' muy completo, con la calidad de 'Escuela Barça' y con el aprendizaje de haber pisado el barro, porque sale del Barça y se va a Tercera RFEF. Eso le dio ese punto de 'punch' y de garra. Es una persona muy inteligente y muy coherente. Salir del Betis ha sido una decisión muy meditada. Evidentemente, le costó mucho salir de aquí, pero también cree que para su futuro y era un paso adelante, así que lo afronta con ilusión y con ganas de ser importante en su nuevo club para seguir creciendo.

- Natan es otro que suena como posible traspaso lucrativo, pero siempre que le preguntan sólo dice que lo que quiere es que empiece la Champions ya.

Lo bueno que tiene el Betis es que todo el mundo está contento viviendo aquí, en la ciudad, el entorno, la afición... Creo que es un club agradecido en ese sentido y tanto Natan como Sergi siempre han estado súper agusto. Así que veremos qué pasa (con Natan). Es un año que ilusiona mucho en el Betis. Intentar estar entre los mejores, pasar la Fase de Grupos, jugar contra los mejores equipos y los mejores jugadores...

Los dos este año han llegado a la pretemporada a un nivel muy alto ya. Habiendo hecho su trabajo, habiendo hecho su descanso, pero con una sensación y unas ganas de querer tocar balón ya y volar. Natan me decía hace un par de semanas. '¡Es que no hay liga hasta dentro de un mes! Es una máquina competitiva. Quiere que empiece ya. Creo que estar en el Betis este año es un plus de motivación para cualquier jugador. Y también es un reto porque es una competición que puede pasar factura a las otras competiciones.

- ¿Por qué les cuesta tanto compaginar Champions, Liga y Copa del Rey a equipos como Betis, Villarreal, Athletic, Real Sociedad, Girona..? El Betis ya lleva seis años seguido en Europa, jugando jueves y domingo.

Es como jugar contra un equipo de Segunda en Copa o contra uno de Primera. La exigencia, la intensidad... Son partidos que desgastan muchísimo mental y físicamente. El rival te exige mucho. Y eso te lleva a lo que hablábamos antes de la fatiga. Si te toca un Primera RFEF, vas a jugar allí y se te puede complicar el partido. Puedes perder. Pero, evidentemente, si juegas contra el Manchester City, la exigencia y la concentración son mucho mayores, la presión mediática es muy grande... Todo eso genera unas fatigas extra en los días siguientes. Tienes que jugar tres días después y quizá no has recuperado aún.