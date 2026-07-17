El Barcelona no se olvida de Natan: conversaciones y un precio por ahora prohibitivo

El conjunto azulgrana ha ampliado su abanico de posibles fichajes para el eje de la defensa, pero Deco mantendría en su agenda al brasileño, con cuyo agente ya se reunió a comienzos de junio

El Real Betis está a punto de concretar la venta de Nelson Deossa al Vasco da Gama, que se unirá a la de Sergi Altimira al Sporting de Portugal y Nobel Mendy al Rayo Vallecano, pudiendo dejar esta última todavía nuevos réditos económicos. Pero ni mucho menos hay que descartar algún traspaso más, aunque ya se haya superado el plazo para cuadrar las cuentas y evitar pérdidas en el último ejercicio. Para ello, en La Cartuja manejaban el as en la manga de Natan de Souza, que aún podría hacer las maletas si llega la oferta adecuada. Lo que sí está claro es que no se malvenderá a uno de los mayores activos de la plantilla, que trabaja con normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini en el 'stage' de Alemania.

La cantidad que el Real Betis pide por Natan

Ya el pasado verano, la entidad verdiblanca recibió llamadas de la Lazio o el Leeds United por el central de Itapecerica da Serra, así como de otros dos clubes que no trascendieron. Incluso se llegó a rechazar una oferta de 27 millones de euros. Tras ello han seguido llegando propuestas, pero ninguna ha alcanzado el tope mínimo marcado por el Real Betis: 35 millones. Así se le ha transmitido a los equipos que han llamado para interesarse, emergiendo la poderosa Premier League como el escenario más factible.

'Novias' en Inglaterra e Italia

Allí se habían postulado el Brentford y de nuevo el Leeds United, a priori dos opciones no tan atractivas para el central en el aspecto deportivo. También el Newcastle lo ha vigilado, al igual que a Abde y Cucho Hernández. Además, en Italia se le vinculó con la Juventus y la Roma, que pensaba igualmente en el bético para su proyecto de Champions, sin que haya ido a más dicho interés. Pero el que tampoco se habría olvidado, y esa sí sería una vía seductora, es el FC Barcelona.

Ya a comienzos de junio, Deco, director deportivo azulgrana, se reunió con el agente de Natan, André Cury, para conocer las condiciones de su un posible fichaje. Es más, desde la Ciudad Condal aseguraban que el brasileño habría dado prioridad a su desembarco en el Camp Nou en caso de abandonar el Real Betis, donde se encuentra muy a gusto. Otra cosa es que el club catalán pueda llegar a las cantidades exigidas por los verdiblancos, tras haber descartado ya el fichaje de Bastoni por las elevadas pretensiones de Inter de Milán.

Más centrales en la órbita del FC Barcelona

Así, en las últimas horas han salido nuevos nombres a la palestra para una demarcación que, pese a todo, no es prioritaria, puyes en estos momentos Hansi Flick cuenta con Cubarsí, Eric Garcia, Christensen, Araujo y Gerard Martín en el eje de la zaga. Para que llegue un nuevo refuerzo, por tanto, antes debe producirse una venta, si bien se vienen manteniendo contactos con el argentino 'Cuti' Romero (Totenhamn) y el francés Lukeba (RB Leipzig), gustando mucho también Aymeric Laporte.

A Deco le gusta mucho, pero se le va de precio

Pero según informa el periodista Manolo Nieto, junto a esa lista, el Barça sigue teniendo en su agenda a Natan. Es más, se mantienen conversaciones con el entorno del jugador, pues es muy del gusto de Deco. Pero el portugués considera demasiado alto el precio fijado por el Real Betis, que aspira a obtener una gran plusvalía por un central que viene de firmar una gran campaña, en la que ha disputado 3.755 minutos repartidos en 45 encuentros oficiales.

Cabe recodar en este sentido que el fichaje de Natan costó el pasado verano 9 millones, tras ejercer la opción de compra pactada con el Nápoles, al que un año antes hubo que abonar otro millón por su cesión. Por ello, viendo su rendimiento y su actual valor de mercado, que asciende a 25 millones según Transfermarkt, en el club verdiblanco entienden que el ex canterano del Flamengo representa una de las mayores bazas para hacer caja en este mercado.