Bartra no ve cerca la retirada y desvela su "sueño" en el Betis: "Al cien por cien"

A sus 35 años, y con solo una temporada de contrato por delante, el central catalán asegura tener cuerda para rato y se marcha como objetivo "ganar otro título" con el conjunto verdiblanco

Sin duda alguna, Marc Bartra es una de las voces autorizadas en el vestuario del Real Betis. Sigue siendo una pieza importante para Manuel Pellegrini, como demuestra el hecho de que esta última campaña disputase casi 2.500 minutos repartidos en 34 partidos (en la 24/25 superó los 3.000'). Pero la importancia del catalán va más allá. Gracias a su experiencia, es un peso pesado en la plantilla. Y por su carácter, siempre es uno de los más activos a la hora de arropar a los compañeros, darles consejos o ánimos. Además, aunque la lógica invita a pensar en que su adiós está más cercano, el defensor asegura que, a sus 35 años, no se le ha pasado por la cabeza la idea de colgar las botas.

Tras conquistar la Copa del Rey como verdiblanco en 2022 y quedarse con la miel en los labios en la Conference League, el de Sant Jaume dels Domenys, que acaba contrato a final de temporada, tiene cuerda para rato y solo tiene un objetivo en mente para esta 26/27. "¡Lo de retirarme aún lo veo muy lejos! Pero lo del sueño es 100% el de ganar otro título con el Betis, sería de las mejores cosas que podría soñar a día de hoy", ha asegurado en una entrevista con la revista GQ.

La infelicidad que persigue al futbolista

Por otro lado, Bartra no ha escondido que a lo largo de su carrera, en la que ha pasado también por las filas del FC Barcelona o el Borussia Dortmund, se ha sentido infeliz "en varias (pocas) ocasiones", si bien "a día de hoy" prefiere "no decir cuándo fue". Inevitablemente, no obstante, se viene a la mente la campaña de su regreso a Heliópolis, tras un curso en el Trabzonspor turco, en la que apenas pudo jugar por una rotura parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha.

La mejoría que le ha traído la meditación: "Eso no tiene precio"

Superado aquel duro momento, Bartra vuelve a disfrutar sobre el césped, revelando el impacto positivo que ha tenido tanto en su vida como en su rendimiento el hecho de meditar desde hace dos años, aunque desde los 17 años ya trabajaba con un coach que le ayuda mentalmente. "Ha coincidido con los mejores años de mi vida a nivel personal. Me siento más lúcido, menos pesado, más enérgico, más consciente, más concentrado en el juego y más presente en el día a día. Eso no tiene precio. Acabas atrayendo cosas mejores en tu vida", afirmó sobre la meditación.

La salud mental en los vestuarios de fútbol

Ahora que no son pocos los futbolistas que ponen de manifiesto sus problemas de salud mental, el zaguero bético admite que los vestuarios no suelen ser espacios donde se compartan esos problemas personales, aunque en su caso suele estar atento para prestar su ayuda a quien lo necesita. "Normalmente en grupo no, pero eso ya depende de cada personalidad. Hay quien se abre más y cuenta sus problemas y quien se los guarda. Ahora que llevo más años y también en mi calidad de capitán, me gusta detectar cuando alguien no está del todo bien e intento ayudarle y sumarle en todo lo que pueda. Me siento cómodo con eso y creo que es fundamental para un vestuario", explicó.

En su caso, además, no tuvo reparos en abrirse cuando tuvo que hacerlo. "Es verdad que es complicado mostrarse vulnerable en un mundo tan competitivo como es el fútbol. Estamos muy expuestos y exteriorizar debilidades puede ir en tu contra. También te digo que si estás en un equipo que es humano y sano, te puede ser de gran ayuda exteriorizar algo que no esté yendo bien en lo personal. A mí me pasó hace unos años en el Betis: cuando conté a mis compañeros algo personal que me había sucedido y lo que estaba viviendo, sentí una liberación increíble. Me dieron más cariño que nunca, me ayudaron a diario e hice una temporada buenísima. Acabamos ganando la Copa del Rey", recordó.