Las "ganas" de Bartra, su estado físico y el fichaje de Dani Ceballos: "Nada es fácil"

El central catalán muestra su ilusión de cara a la 26/27 e indica que será el grupo en su conjunto el que tenga que tirar del carro en una temporada que elevará su exigencia al competir en Champions

El Real Betis de la 26/27 ha echado a andar este martes con los habituales reconocimientos médicos previos al comienzo del trabajo. Será mañana cuando la plantilla verdiblanca, con Facundo Bernal como único fichaje, parta con destino a Alemania para llevar a cabo el primer 'stage' de pretemporada. Mientras tanto, en el seno del vestuario existe una gran ilusión por volver a firmar una gran campaña, que estará marcada sin duda por el regreso a la Champions después de 21 años.

Así, una voz autorizada del grupo como Marc Bartra aseguraba a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tras someterse a las pruebas médicas, que se encuentra "con muchas ganas" de que empiece a rodar el balón, algo que sucedeá el próximo sábado 18 de julio con el primer amistoso de los seis programados, ante el modesto SF Lotte germano.

La clave en la Champions: "Es año de tirar mucho de grupo"

"Nos espera una temporada muy bonita, seguro", anunció convencido el central catalán, que no escondió que también tiene "muchas" ganas de volver a disfrutar de la Champions, en la cual ha llegado a disputar 33 partidos en su paso por el FC Barcelona y el Borussia Dortmund. Con ese importante bagaje a sus espaldas, el ex azulgrana cree que la clave para dar la cara está en la fortaleza del bloque por encima de las individulidades.

"Es año de tirar mucho de grupo. Al final la competición te exige eso, ser un grupo muy fuerte, y yo creo que lo vamos a hacer más que nunca", afirmó al respecto ante el micrófono de ESTADIO Deportivo.

A "tope" tras acabar el curso pasado lesionado

Por otro lado, Marc Bartra confirmó que se encuentra "bien" físicamente. "Entrenando ya a tope", recalcó, después de que el pasado mes de abril, ante el Real Madrid, tuviese que retirarse al sufrir una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho. Tras ello, se informó desde los servicios médicos del club que su incorporación al grupo dependería de la evolución del proceso, pero ya no volvió a jugar más, perdiéndose las cinco últimas jornadas de LaLiga. Las vacaciones, sin embargo, le han servido para recuperarse y será uno más a las ordenes de Manuel Pellegrini desde el primer día.

Prudente con el fichaje de Dani Ceballos

En otro orden de cosas, el zaguero de Sant Jaume dels Domeny también fue cuestionado por el posible fichaje de Dani Ceballos, sobre el que el presidente bético, Ángel Haro, ha rebajado la euforia. "Bueno, es verdad que estamos contentos con los que tenemos, pero en su día ya dije lo que pensaba, no quiero volver a repetir nada y ya se verá también. Al final nada es fácil, el club trabaja y la confianza que tengo a nivel del equipo es total. Seguro que lo que hagan va a ser lo mejor para el Betis", señaló, aludiendo así a las palabras pronunciadas por él mismo hace escasas fechas, en las que dejó caer que le gustaría tener al utrerano como compañero: "Él ya sabe lo que pienso. Sí hablamos. Prefiero que sea lo que tenga que ser. Es cuestión de que el club y el jugador que cada uno vea lo que se puede hacer. Si viene, encantado, y si llega otro seguro que va a aportar muchísimo. Seguro que muchos están deseando venir",