Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Zverev en Wimbledon 2026

El número uno contra el más veterano, Jannik Sinner y Jan-Lennard Struff protagonizan este martes un duelo desigual en Wimbledon

Jannik Sinner sufrió mucho en su debut ante Miomir Kecmanovic, cuando tuvo que remontar por dos veces un set en contra y vencer en la quinta manga con un gran desgaste. Su juego ha dejado muchas dudas, aunque ha ido a más conforme pasaban las rondas, pero el tenista italiano ha visto cómo se le iba abriendo el cuadro y no ha vuelto a perder un set desde esa primera criba.

El número uno del mundo esperaba a Rafa Jódar en cuarta ronda, pero la sorpresa de Mochizuki hizo que se enfrentara a un jugador que partía como 151 del ránking ATP. Y ahora, en cuartos, donde podía haberle caído Daniil Medvedev, ante el que suele sufrir mucho pese a ganarle siempre últimamente, se va a encontrar con el veterano Jan-Lennard Struff, una de las grandes sorpresas de esta edición de Wimbledon.

El tenista alemán no sólo eliminó en tercera ronda a Medvedev o, en octavos, a Huber Hurkacz, sino que ha ganado tres de sus cuatro partidos a cinco sets. Y sigue aguantando. Sus condiciones físicas, a sus 36 años, no serán las mejores para hacer frente a un rival del potencial de Sinner, pero la lucha, viendo sus partidos precedentes, parece garantizada.

Su envergadura (1,96) le ayuda en una superficie como la hierba, donde el servicio es muy importante, y le ha permitido mantenerse hasta ahora. Aunque en esta ocasión se enfrenta a un Sinner que está sacando aún mejor y que es el mejor restador del circuito, posiblemente, junto a Carlos Alcaraz.

Struff no sabe lo que es ganar a su rival de este martes. Sinner le ha vencido las tres veces en las que se han enfrentado, todas ellas en 2024. Uno de esos duelos fue en hierba, en Halle, y fue en el que el italiano más sufrió. Aunque acabaría ganando por 6-2, 6-7(1) y 7-6(3).

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff?

El partido entre Jannik Sinner y Jan-Lennard Struff correspondiente a los cuartos de final masculinos de Wimbledon 2026 tendrá lugar este martes 7 de julio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista 1, por lo que el choque se prevé que comience a las 14:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Jannik Sinner y Jan-Lennard Struff en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también ha habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, especialmente en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.