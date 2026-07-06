El español Davidovich, protagonista de la gran polémica de Wimbledon

Alta tensión entre el tenista malagueño y el canadiense Felix Auger-Aliassime en la red a la conclusión de su partido de octavos de final

Alejandro Davidovich no pudo seguir su camino en Wimbledon y se tuvo que despedir en la ronda de octavos de final al caer ante el número tres del torneo, el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2) y 6-1.

El tenista español cuajó un gran partido, especialmente en su arranque, y mantuvo a raya al norteamericano hasta el último set, cuando sus problemas físicos y la superioridad del rival acabaron por decantar la balanza en su contra.

Lo que parecía un partido para el recuerdo y una gran batalla, no obstante, vivió un triste episodio en su epílogo. Se vio una discusión encendida en la red entre Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich, que luego tuvo una segunda parte, cuando el español se acercó al canadiense, ya cargado con su raquetero y el rival sentado en su banco, para cerrar la conversación.

Davidovich se lesiona y pide la atención médica

Davidovich no habló sobre lo sucedido, sino que fue Auger-Aliassime el que desveló cual había sido el problema. Todo había llegado en el cuarto set. Con el norteamericano sacando para ganar el partido tras haber desperdiciado ya bolas de partido en el anterior juego. Con 15-40 para el español, el tenista andaluz tuvo una mala caída y acabó en el suelo doliéndose del tobillo izquierdo, en el que ya había tenido problemas antes.

La jueza de silla, la serbia Marijana Veljovic, tuvo que bajar para interesarse por él. Davidovich, cojeando, pidió la atención del fisioterapeuta y la juez de silla la autorizó. El malagueño fue tratado y, tras eso se reanudó el partido.

Felix Auger-Aliassime cometió una doble falta, por lo que el set quedó empatado a cinco. Al final fueron al 'tie break' y lo ganó Davidovich, que perdería el quinto y definitivo por 6-1.

Auger-Aliassime cupla al español de fingir la lesión

La lesión del español la consideró el canadiense un truco para parar el partido y eso fue lo que le recriminó en la red. Y lo que luego repitió en su comparecencia de prensa. "La regla tiene que cambiar. Mientras siga así, un jugador la usará a su favor. Y es muy sencillo: si te lesionas gravemente, o lo que sea, mientras tu oponente está jugando, en medio del partido, sacando y con el reloj corriendo, básicamente, si te lesionas gravemente, pierdes todos los puntos hasta que puedas llamar al fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta te ayuda a recuperarte, juegas tu saque. Si te lesionas gravemente, te retiras", señalaba molestó el número 4 del mundo.

Felix Auger-Aliassime no se quedó ahí y arremetió contra Davidovich, pese a que el andaluz no disimulaba y todos habían podido ver que se había lesionado. "Detenerse en medio del servicio del rival y poder llamar al fisioterapeuta me parece una vergüenza. No conozco ningún deporte en el que se pueda hacer eso. En serio, es una vergüenza de regla", sentenciaba el canadiense.