Estados Unidos - Bélgica: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

El combinado de Mauricio Pochettino se verá las caras con el de Rudi García en el Lumen Fiedl de Seattle por un puesto en cuartos de final del Mundial, por lo que se esperan onces de gala en ambas selecciones

Estados Unidos y Bélgica se citan en la madrugada de este lunes al martes siete de julio. Ambas selecciones se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle por un puesto en cuartos de final del Mundial 2026. Para ello, Mauricio Pochettino y Rudi García optarán por elegir a sus mejores jugadores en sus respectivas alineaciones, con el objetivo de alcanzar la siguiente ronda de un torneo que está dejando sorpresas, como con Brasil.

El camino de Estados Unidos y las bajas ante Bélgica

Estados Unidos viene de completar una fase de grupos dónde han conseguido dos victorias, frente a Australia y Paraguay. La derrota ante Turquía en la última jornada ha sido el único tropiezo hasta el momento de los de Mauricio Pochettino, ya que vencieron a Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos del Mundial 2026. Los goles de Balogun y Tillman permitieron avanzar de ronda, dónde esperará Bélgica.

Sin embargo, Mauricio Pochettino cuenta con dos bajas significantes para este choque de octavos de final del Mundial 2026. Una de ellas es la de Mark McKenzie. El defensa del Toulouse sufrió una lesión en el choque ante Turquía de fase de grupos que lo ha dejado fuera de los terrenos de juego desde entonces. Además, el seleccionador de Estados Unidos tampoc podrá contar con el centrocampista Cristian Roldan.

Bélgica llega con una sola baja y tras sufrir contra Senegal

Por otra parte, Bélgica llega a los octavos de final del Mundial tras sufrir para vencer a Senegal en la anterior ronda. Los de Rudi García remontaron en tres minutos el 0-2 en contra, gracias a los goles de Lukaku y Tielemans. Además, el centrocampista consiguió la victoria 'in extremis' con un nuevo tanto, en este caso, desde el punto de penalti, desatando la locura en una selección que ya se veía fuera de este torneo.

Rudi García no podrá contar con Zeno Debast, que sufre una lesión que le ha impedido participar en lo que llevamos de Mundial 2026, siendo la única baja en Bélgica. Sin embargo, el seleccionador podrá alinear a diferentes estrellas con la que cuenta en su convocatoria, empezando por Courtois en portería y pasando por De Bruyne, Doku o Lukaku, que será de nuevo el encargado del gol.

¿A qué hora se juega el partido? Estados Unidos - Bélgica

El horario fijado para el Estados Unidos - Bélgica de octavos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 02:00 en horario peninsular y 01:00 en Canarias, de este martes siete de julio.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Estados Unidos - Bélgica

El partido que enfrentará a Estados Unidos y Bélgica se ofrecerá en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Estados Unidos - Bélgica

Además, el Estados Unidos - Bélgica podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Lumen Field de Seattle, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Mauricio Pochettino y Rudi García, que vienen de ganar frente a Senegal.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Estados Unidos - Bélgica, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Lumen Field. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Mauricio Pochettino y Rudi García, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre estadounidenses y belgas.

Alineaciones probables de Estados Unidos y Bélgica

Estados Unidos: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tilman, Dest, Balogun y Pulisic.

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Raskin, Trossard, De Bruyne, Doku y Lukaku.