El meta noruego, que había cuajado un partido excelente, desafió a Neymar en el penalti ya con el tiempo cumplido, aunque esta vez no lo pudo atajar como hizo con el de Bruno Guimaraes

Si Noruega está en cuartos de final del Mundial 2026 es en gran parte por los dos goles de Erling Haaland pero también a las paradas de Orjan Nyland, que en el MetLife Stadium mantuvo a su equipo vivo en el partido, además de parar un penalti a Bruno Guimarães en los primeros minutos del choque.

"Es el mejor partido de mi vida, claro que sí", afirmó a EFE el ex del Sevilla con rotundidad, que destacó que haber ganado a Brasil es "algo para no olvidar nunca" porque el Mundial "solo se juega cada cuatro años". Pero además, el meta noruego protagonizó un curioso episodio con Neymar, ya que en el tiempo añadido el colegiado estadounidense volvió a pitar un penalti para Brasil.

Con 0-2 en el marcador, el partido decidido y tras completar el mejor partido de su vida, Nyland se atrevió a retar a Neymar desde los once metros. "Te lo paro, te lo paro, te lo paro, eh", le gritaba Nyland a Neymar desde su portería con una media sonrisa.

Pero Neymar, lejos de callarse, también lo retó, mirándolo desde el punto de penalti y respondiéndole: "¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres?".

Entonces, el arquero noruego intento moverse todo lo posible, amagando con vencerse a un lado y otro, tanto que al final Neymar también aguanta su disparo lo máximo posible para ponérsela a su izquierda y evitando que Nyland parara un segundo penalti, lo que hubiera sido ya el mejor partido no de Nyland si no de cualquier portero en este Mundial, con permiso de Vozinha.

Nada más marcar, Neymar se marchó a coger el balón para llevarlo al punto de penalti y de paso recordarle a Nyland que perdió su duelo. "A mí, no, a mí, no", le decía el brasileño a la cara y con el dedo en alto a lo que el noruego reaccionaba con una sonrisa en su cara con un empujoncito para apartarlo, sabiéndose en el fondo ganador del partido, lo que realmente importaba.

"Estamos en cuartos, es una gran hazaña", recordaba tras el partido el meta noruego. "Sabíamos de su calidad en su ataque y en el banquillo", señaló sobre la selección brasileña.

Sobre el penalti parado a Bruno Guimarães, Nyland admitió que tras hacerlo sintió como se crecía y que sería "difícil" batirle. "Fue un gran momento para mí pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo", contó el arquero nórdico que finalizó muy orgulloso: "Estamos muy felices, hemos hecho historia".

Neymar se retira de la Selección brasileña

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, anunció este domingo su retirada de la 'Canarinha', tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega (1-2).

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el delantero del Santos en declaraciones al canal GeTV tras el partido.

El '10' puso fin así a su andadura en la pentacampeona del mundo tras haber disputado cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ninguna de sus participaciones levantó el título. Su mejor resultado fueron las semifinales de Brasil 2014, en las que, sin él presente por lesión, Alemania humilló a Brasil con un 7-1 que aún escuece.

En esta última edición de 2026, que marcó su regreso a la absoluta después de 981 días de ausencia por diversos problemas físicos, fue un actor secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti. El técnico italiano, sin embargo, lo sacó desde el banquillo en el minuto 67, cuando el marcador estaba 0-0, para intentar desequilibrar la eliminatoria ante Noruega. Poco después llegó el doblete de Erling Haaland.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) consiguió maquillar el resultado al transformar un penalti en el tiempo de descuento. Con el pitido final, Neymar se derrumbó, rompió a llorar sobre el césped del MetLife Stadium y tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros de la 'Seleção'.

El también exjugador del Al-Hilal saudí empezó su aventura en la Canarinha precisamente en ese estadio, el 10 de octubre de 2010, en un amistoso con Estados Unidos que terminó 2-0 para los brasileños.Desde entonces jugó 130 partidos y 10.673 minutos con la camiseta del combinado 'verdeamarelo', en los que ha marcado 80 goles, el que más, superando a leyendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico y Bebeto.

Sin embargo, su excelentes registros goleadores no se han transformado en muchos títulos. Ney fue campeón de la Copa Confederaciones en 2013 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2026. En las categorías inferiores, conquistó el campeonato sudamericano sub-20 en 2011.

En la Copa América de Brasil 2019, último trofeo importante que ha logrado la Canarinha, Neymar tuvo que salir de la convocatoria antes de que empezase el torneo por lesión, su gran lastre con la selección.