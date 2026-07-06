La durísima crítica de Ronaldo a Brasil, Ancelotti y Vinicius: "Tengo que ser honesto"

El astro brasileñó apuntó directamente a las decisiones del banquillo y a su estrella, que no apareció en los momentos clave del partido, dando por justa la derrota ante Noruega

Brasil ha quedado eliminado en los octavos de final del Mundial sumiendo al país en una profunda decepción. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti vio truncada su ilusión en este Mundial después de ver como la Noruega de Haaland marcaba dos goles en el tramo final del partido, haciendo estéril el tanto de Neymar de penalti ya con el tiempo cumplido.

La pentacampeona del Mundo se vuelve a casa tras caer ante una de las sensaciones del torneo pero eso no ha sido óbice para que en el país sudamericano le estén cayendo palos y críticas tanto a Ancelotti como a sus jugadores. Una de las voces más críticas ha sido la de Ronaldo Nazario, que apunto directamente a Carlo Ancelotti.

"Tengo que ser honesto, creo que esta eliminación comienza con las decisiones desde el banquillo. Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, pero esta noche cometió demasiados errores", expresaba 'O Fenómeno'.

También se acordó Ronaldo de la lista de 26 jugadores y la ausencia de Joao Pedro, delantero del Chelsea: "Todavía no entiendo por qué João Pedro no formó parte de esta plantilla. Ha tenido una temporada excepcional, está en forma, y Brasil necesitaba un delantero que pudiera ofrecer algo diferente. Luego miras a Endrick... Cada vez que entraba en este torneo, aportaba energía, agresividad e imprevisibilidad. Sin embargo, pasó la mayor parte de la Copa del Mundo sentado en el banquillo. No entiendo eso".

Pero no solo para Ancelotti tenía cera que dar el bueno de Ronaldo, sino también para una de las estrellas de la 'Canarinha' como es Vinicius. "Vinícius Júnior también tiene que asumir su responsabilidad. Todos sabemos lo talentoso que es, pero esta no ha sido una buena Copa del Mundo para él. Nunca pareció el jugador que hemos visto dominar en el fútbol de clubes. Cuando Brasil necesitaba a sus estrellas más grandes, nunca se impuso realmente en el torneo", expresó el brasileño.

Por último, Ronaldo tildó de justa la victoria de Noruega ante Brasil: "Noruega mereció su victoria, seamos claros al respecto. Estuvieron organizados, disciplinados y Haaland castigó cada error. Pero Brasil ayudó a Noruega al tomar decisiones pobres antes de que el partido siquiera comenzara. A este nivel, uno o dos errores pueden acabar con tu Copa del Mundo. Esta noche hubo demasiados".

Otro de los ex de Brasil que se mostró muy crítico fue Felipe Melo, el centrocampista, en su participación en Sportv, cree que Ancelotti debió haber apostado de inicio por Neymar: "Entiendo que el entrenador tiene sus convicciones, pero yo entraría con Neymar de titular. Neymar podría haber convertido el primer penalti, y el partido sería otra historia".

La Federación brasileña confía en Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aseguró esta madrugada que la selección brasileña volverá "aún más fuerte" tras su eliminación del Mundial de 2026, después de caer por 1-2 ante Noruega en los octavos de final del torneo. En un mensaje divulgado en sus redes sociales poco después de la derrota, la entidad destacó que la trayectoria de la 'Canarinha' también se construye a partir de las adversidades y agradeció el apoyo de la afición.

"La historia de la selección brasileña está hecha de grandes conquistas, pero también de momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos de la Copa del Mundo, seguros de que volveremos aún más fuertes. Gracias, afición brasileña", afirmó la CBF.

El mensaje fue publicado en medio de críticas por la eliminación y de especulaciones sobre cambios necesarios en el elenco por parte de comentaristas deportivos que ya comienzan a hacer cuentas de los cuatro años que faltan para el próximo Mundial.

La eliminación representa un nuevo revés para la selección más laureada de la historia de los Mundiales y amplía a 28 años la sequía de títulos del combinado brasileño, cuyo último campeonato fue conquistado en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón 2002. Además, Brasil acumuló su sexta eliminación consecutiva en la fase de eliminación directa de un Mundial desde aquella conquista.

En ese período, fue eliminado en los cuartos de final por Francia en 2006, por Países Bajos en 2010, por Croacia en 2022 y por otras selecciones europeas en diferentes ediciones, además de sufrir la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania en las semifinales del Mundial que organizó en 2014.

La caída frente a Noruega supone, además, la primera eliminación brasileña en unos octavos de final desde que la Copa del Mundo incorporó una ronda adicional de eliminación directa con la ampliación del número de selecciones participantes.

De acuerdo con la prensa brasileña, el revés también convierte el actual período sin levantar el trofeo en el más prolongado en la historia de la selección brasileña, que desde el título obtenido en 2002 no ha logrado regresar a una final mundialista.