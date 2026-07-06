Ancelotti tras el batacazo de Brasil: "Podíamos haber competido hasta el final del Mundial"
El seleccionador de Brasil lamenta esta derrota contra Noruega, sobre todo porque cree que tenía equipo para pelear por el título del Mundial 2026, pero busca encontrar algo bueno en la tristeza y ya piensa en mejorar de cara al futuro
Brasil
Noruega
Noruega ha dado la gran sorpresa de estos octavos del Mundial 2026. Un doblete de Haaland ha demostrado que el país nórdico quiere reivindicarse en esta edición y poner contra las cuerdas a las grandes favoritas. Ya lo han hecho contra Brasil, a quién ha eliminado en los octavos de final, proporcionando un enorme golpe a la Canarinha y a Carlo Ancelotti, que se estrenaba como seleccionador de un país en una Copa del Mundo.
El italiano tenía el reto de dirigir a la máxima campeona histórica de los mundiales, y esta inesperada eliminación contra Noruega le ha dejado señalado, aunque es cierto que los brasileños han dominado el juego y han tenido muchas más ocasiones, pero al final han perdonado mucho y es lo que no se puede hacer en el fútbol, y menos en un torneo de este calibre. A pesar de la derrota, por la que reconoce sentirse muy triste, piensa en un futuro más competitivo para la Canarinha.
Carlo Ancelotti reconoce estar profundamente triste por la eliminación de Brasil del Mundial 2026
Un doblete de Haaland ha acabado con las opciones de Brasil en este Mundial. La 'Seleção' ha caído eliminada por 1-2 en los octavos de final y ha firmado uno de los batacazos de esta edición, después de caer de forma prematura a pesar de ser una candidata al título, o por lo menos a llegar a las rondas finales. "Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial" reconoce Ancelotti al término del partido que les deja eliminados.
"El trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así" ha explicado sobre la derrota contra Noruega, en la que sus jugadores han tenido muchas ocasiones pero no las han aprovechado, cometiendo demasiados errores de cara a puerta. "Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo a lo que estoy bastante acostumbrado. Y vamos a administrar la derrota con un nuevo impulso" añade el italiano, mirando hacia el futuro tras una eliminación prematura por la que han dejado muchas dudas.
Ancelotti veía a Brasil con opciones de pelear hasta el final del Mundial
El ex entrenador del Real Madrid ha analizado este partido contra Noruega, en el que Haaland y Nyland han sido los principales responsables del batacazo brasileño. "Brasil tenía controlado el partido de hoy. Tuvimos oportunidades, pero fue mucho más complicado hacer la presión alta porque Noruega metía muchos jugadores atrás" desarrolla 'Carletto', consciente de todas las ocasiones que han desperdiciado, empezando por el penalti que falla Guimaraes que hubiera cambiado el rumbo de partido.
Pero además de lamentaciones, Ancelotti intenta sacar algo positivo de esta derrota. El seleccionador de Brasil asegura tener un "grupo bastante sólido" con el que podrá construir grandes cosas. "Mañana empezaremos a pensar en el futuro" concluye el italiano.