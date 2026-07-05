Roberto Martínez se rinde ante España en el Mundial: "Tenemos un rival espectacular"

El seleccionador español que dirige a Portugal se enfrentará a su país en los octavos del Mundial 2026, reconociendo el gran trabajo de la 'Roja' y alabando a Luis de la Fuente y Lamine Yamal

Este lunes 6 de julio la Selección española tiene una importante cita en el Mundial 2026, con un choque contra Portugal para buscar el pase a los cuartos de final. Un duelo muy potente entre dos países considerados candidatos al título. Sin embargo, uno de ellos se va a quedar en los octavos. Por ello, tanto los españoles como los lusos preparan bien este duelo y saben que la diferencia va a estar en los pequeños detalles.

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha analizado cómo cree que va a ser el partido entre España y Portugal, su país y el país que le ha acogido y que dirige. Además, reconoce la calidad de las dos selecciones, por lo que considera que este choque es una final anticipada.

Roberto Martínez ve el España - Portugal como una final anticipada en el Mundial 2026

El entrenador español se enfrenta a su país en la próxima ronda del Mundial, por ello, sobre todo, apela a la hermandad para este duelo. "Somos dos países cercanos, vecinos y casi hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Una pena enfrentarse ahora, yo pensaba que sería un final fantástica" explica Martínez, que sabe que este cruce tiene un nivel muy alto, tanto que podría ser el duelo final por el título.

Por ello, aunque se enfrente a España, va a buscar la victoria con todas sus fuerzas. "Cuando llegamos al Mundial nosotros siempre intentamos crecer a través de los partidos. Y es lo que hicimos. Se trata de seguir mejorando y vivir los diferentes aspectos que tiene este torneo. Uno no elige su camino y tenemos que ofrecer nuestro mejor nivel" reconoce el entrenador de Portugal.

El seleccionador de Portugal alaba a Luis de la Fuente y se rinde a España

Roberto Martínez también ha analizado el juego de cada selección, encontrando muchos parecidos. "Es un partido que tiene mucha importancia porque somos dos equipos con una idea muy parecida. Necesitamos el balón y construimos el equipo en base al talento individual". Sin embargo, calidad también hay, y mucha en España, algo que alaba el técnico de Portugal. "Lo importante será la personalidad de nuestra selección. Tenemos que ser auténticos. Tenemos un rival espectacular al que nos vamos a enfrentar" matiza.

La comparación entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal antes de los octavos del Mundial

El seleccionador de Portugal también ha querido hacer una 'comparación entre las estrellas de ambos países, aunque asegura que son "jugadores completamente diferentes". Aunque considera al extremo de España un jugador importante, al que cataloga como "un jugador muy joven que ha mostrado que es capaz de lidiar con la presión y generar muchas cosas en los partidos", explica que no tiene nada que ver con el líder del país luso.

"Cristiano Ronaldo es una figura emblemática, adaptándose a diferentes posiciones y capaz de ser determinante en un partido" afirma sobre el '7' portugués, que siempre puede marcar la diferencia, a pesar de que haya muchas críticas a su alrededor.