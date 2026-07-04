Portugal calienta el duelo con España y desafía a Lamine Yamal

España se enfrentará a Portugal en los octavos del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la jornada, y jugadores como Nuno Mendes ya avisan al equipo de Luis de la Fuente de sus intenciones y se fijan especialmente en Lamine Yamal

La Selección española tiene uno de los partidos más complejos y vistosos de los cruces de los octavos del Mundial 2026. La 'Roja' se verá las caras con Portugal, con jugadores tan decisivos como Cristiano Ronaldo o Vitinha. Un enfrentamiento que podría ser una final anticipada, y que tiene muchos factores que hacen aún más atractivo este choque, como una posible revancha por la final de la Nations League.

En esta competición, el país luso derrotó a España en la final de 2025, y la 'Roja' busca venganza por ello. Sin embargo, los jugadores portugueses ya están muy motivados con este enfrentamiento y desafían al equipo de Luis de la Fuente, aunque conscientes de la calidad de la convocatoria española. De hecho, jugadores como Nuno Mendes señalan principalmente a Lamine Yamal.

Nélson Semedo ve el partido entre España y Portugal como una final adelantada en el Mundial

Los jugadores de los dos países son conscientes de la dificultad de este choque para unos octavos de final. España es una de las principales candidatas para conquistar el título mientras que Portugal también tiene una de las convocatorias más destacadas a nivel individual, aunque es verdad que en juego colectivo aún no han mostrado su mejor versión.

Así lo cree Nélson Semedo, el defensa portugués que ya calienta este choque, dejando claro que se ven con opciones de derrotar al equipo de Luis de la Fuente. "Estamos confiados porque sabemos nuestra calidad" explica el jugador del Fenerbahçe. Aunque Semedo también reconoce "la calidad del adversario", por lo que apuesta por sacar su mejor versión, conscientes de que tienen mucho que mejorar para pelear por la victoria en un duelo contra una selección como la española.

"Sabemos que el próximo partido es bastante complicado, diría que una final anticipada, porque son dos equipos que podrían estar fácilmente en la final" concluye el defensa portugués.

Nuno Mendes desafía a Lamine Yamal antes de cruzarse en el Mundial 2026

Semedo no ha sido el único en pronunciarse sobre su próximo duelo en el Mundial, en el que se medirán a la Selección Española. Nuno Mendes también ha querido analizar la situación de su país y sobre todo 'retar' a Lamine Yamal, con el que se verá frente a frente. "Es un jugador que también tiene mucha calidad" reconoce sobre el extremo derecho.

"Ahora nos vamos a enfrentar uno contra uno y, como es obvio, sí, es un buen duelo" explica Mendes, que también es consciente de que su selección tiene que dar un paso más si quiere pelear contra España. "Hay que hacerlo un poco mejor que hasta ahora. El objetivo es progresar en cada partido y en cada entrenamiento" asegura el lateral, ansioso por frenar a Lamine Yamal.