España 3-0 Austria: La Selección arrolla y presenta su candidatura para conquistar el Mundial 2026

Un doblete de Oyarzabal y el primer gol de Pedro Porro en un Mundial firman una contundente victoria de la Selección española, que elimina a Austria y ya está clasificada para los octavos de final, consolidándose como una de las claras candidatas para conquistar el título

La Selección española se jugaba mucho en este partido de dieciseisavos del Mundial 2026, dónde estaban obligados a ganar si querían seguir peleando por el título, y han cumplido de más y de sobra con las expectativas. Se esperaba un partido muy duro contra Austria, que tiene una defensa muy sólida, y aunque así lo han demostrado, el equipo de Luis de la Fuente ha sido una auténtica apisonadora.

España vence y elimina a Austria con un resultado final de 3-0, aunque podría haber sido una auténtica goleada. De esta forma, la 'Roja' ya está clasificada para los octavos de final y lo hace dejando grandes sensaciones, demostrando que son claros candidatos al título y que tienen talento individual de sobra. La Selección no entiende de maldiciones y gana una eliminatoria después de 16 años.

España da el golpe contra Austria y presenta su candidatura como favorita en el Mundial 2026

La España ha sido el claro dominador durante toda la primera parte, amenazando la portería de Alexander Schlager desde los primeros minutos. Sin embargo, el portero austriaco ha evitado una gran goleada española, que no salió con mucha fuerza para pelear por los octavos de final. De hecho, tras varios avisos, Marc Cucurella marcó un tanto para la 'Roja', pero fue anulado por falta al portero. Sin embargo, pocos minutos después, en el 36, Mikel Oyarzabal ya sí pudo adelantar a la Selección en el marcador.

Pudo llegar el segundo en la primera parte de diferentes formas, especialmente con una falta de Álex Baena y un disparo de Lamine Yamal que el guardameta detuvo a bocajarro. En los últimos minutos de este primer tiempo fue cuando Austria empezó a acercarse a la portería de Unai Simón, aunque sin excesivo peligro

Doblete de Oyarzabal y estreno de Pedro Porro para clasificar a España a los octavos del Mundial

La segunda parte siguió con la misma tónica que la primera, con España generando peligro por las bandas y asedios constantes a la portería austriaca. Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal no dejaron de buscar los disparos, aunque lo más destacado ha sido el dominio absoluto en el juego, dejando totalmente anulado al equipo que dirige Ralf Rangnick.

Como una calca de la primera parte, tras muchos disparos llegó el gol de España, esta vez en la cabeza de Pedro Porro, que remató a placer un gran pase de Álex Baena tras una jugada imparable con Marc Cucurella. Además, pusieron el broche de oro con el doblete de Oyarzabal en el minuto 88 para garantizar la victoria española. Pudo haber sido una goleada pero las paradas de Schlager y la defensa austríaca impidieron estos tantos. 3-0 en el marcador final pero un país que ha demostrado que puede arrollar a su rival, demostrando su vistoso juego y presentando su candidatura al título.

Ficha técnica

3 - España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (Marc Pubill, m.90), Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.90), Dani Olmo (Mikel Merino, m.71); Lamine Yamal (Gavi, m.85), Oyarzabal y Álex Baena (Ferran Torres, m.71).Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP).0 - Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch (Alexander Prass, m.85), Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Xaver Schlager (Florian Grillitsch, m.46), Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka, m.46), Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Sasa Kalajdzic, m.60), Paul Wanner; y Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic, m.60).Seleccionador: Ralf Rangnick (ALE).Goles: 1-0: Oyarzabal, m.36. 2-0: Pedro Porro, m.66. 3-0: Oyarzabal, m.89.Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Stefan Posch (m.83) por parte de Austria.Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial disputado en el estadio de Los Ángeles ante 70.492 espectadores