Ferran Torres confiesa su vínculo con Luis Enrique: "Era como un padre"

El campeón del Mundo, nuevo jugador del PSG tras abandonar el FC Barcelona, sitúa París como el escenario ideal para conquistar la Champions League y revela la confianza que siempre recibió del técnico asturiano

Ferran Torres ha explicado este viernes los motivos que le llevaron a abandonar el Barcelona y comprometerse con el Paris Saint-Germain hasta 2031. El delantero valenciano, que lucirá el dorsal nueve, se reencontrará en París con Luis Enrique, el entrenador que le abrió las puertas de la selección española.

El traspaso, valorado en una cantidad cercana a los 50 millones de euros, permite al PSG incorporar a un atacante de 26 años que acaba de firmar su mejor temporada goleadora, siendo el autor del gol que llevó a España a su segunda estrella mundialista. Ferran aterriza convencido de que el proyecto parisino reúne todo lo necesario para levantar la primera Champions League de su carrera.

Ferran Torres coloca al PSG y la Champions League en el centro de su decisión

"El Paris Saint-Germain es el club ideal para ganar la Champions League", aseguró Ferran tras ser presentado como nuevo jugador del PSG. Una declaración de intenciones que explica la ambición con la que afronta una operación cocinada durante los últimos días.

El internacional español no llega a París para ocupar un papel secundario. Su dorsal, el nueve, y la duración de su contrato reflejan la consideración que tiene dentro de la nueva planificación. Su movilidad, capacidad para atacar los espacios y adaptación a las tres posiciones ofensivas encajan en el fútbol que pretende desarrollar Luis Enrique.

Para Ferran, la Champions continúa siendo la gran asignatura pendiente. El atacante disputó la final de 2021 con el Manchester City, aunque el conjunto de Pep Guardiola cayó ante el Chelsea. Ahora encuentra en el PSG un proyecto que quiere lograr su tercer título europeo consecutivo.

Luis Enrique recupera a Ferran Torres, su estrella con España

El factor Luis Enrique ha resultado determinante. El asturiano hizo debutar a Ferran con España en septiembre de 2020, precisamente frente a Alemania, y convirtió al entonces joven extremo en una de las piezas más productivas de su etapa como seleccionador.

"Siempre lo he dicho: para mí, Luis Enrique era como un padre en el mundo del fútbol", confesó el delantero. "Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre me dio una gran confianza. Volver a trabajar juntos es fantástico para mí", añadió al recordar el respaldo recibido en sus primeros pasos con la Selección absoluta.

Aquel vínculo alcanzó su momento más reconocible en noviembre de 2020. Ferran marcó tres goles en el histórico 6-0 de España a Alemania en La Cartuja, una actuación que lo confirmó como uno de los grandes descubrimientos de Luis Enrique. También participó bajo sus órdenes en la Eurocopa de 2021 y en el Mundial de Qatar 2022.

La frase sobre la figura paternal del entrenador posee un inevitable componente personal por la antigua relación del futbolista con Sira Martínez, hija del técnico. Ferran, sin embargo, separa ambos ámbitos con naturalidad: entiende que una cosa es la vida privada y otra el vínculo profesional construido durante años de trabajo.

Ferran Torres abandona el Barcelona en plena madurez goleadora

Ferran se marcha del Barcelona después de 207 partidos y 65 goles. Su última campaña fue la más contundente desde que regresó al fútbol español: terminó con 21 tantos y tres asistencias en 49 encuentros, unas cifras que reforzaron su transformación de extremo en delantero capaz de vivir dentro del área.

El valenciano abandona el club azulgrana a un año de terminar su contrato. La operación, cercana a los 50 millones, permite al Barcelona recuperar una parte importante de los 55 millones fijos que pagó al Manchester City en enero de 2022 y aliviar al mismo tiempo su masa salarial.

Su etapa en Cataluña estuvo marcada por la competencia, algunos periodos irregulares y una notable capacidad para reinventarse. Ferran acabó encontrando su sitio como nueve, una posición desde la que mejoró sus desmarques, su remate al primer toque y su eficacia sin necesidad de participar continuamente en la elaboración.

Dembélé, Kvaratskhelia y Ferran elevan la competencia del PSG

La llegada del campeón del mundo con España aumenta las alternativas de una delantera repleta de talento. Ferran tendrá que competir con nombres como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia o Désiré Doué, aunque su polivalencia puede abrirle distintas vías para entrar en los planes del entrenador.

Ferran llega además después de ejercer un papel decisivo en la conquista del Mundial de 2026. Su gol ante Argentina en la prórroga de la final confirmó la madurez de un jugador que suma 25 tantos en 65 internacionalidades y que ahora busca trasladar ese impulso al fútbol francés. El delantero inicia un nuevo proyecto en París, y lo hace bajo las órdenes de su "padre futbolístico".