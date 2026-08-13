El Estrasburgo se lleva una de las grandes joyas del Real Madrid y paga 10 millones por un jugador del segundo filial

El Real Madrid está a punto de cerrar una venta histórica al recibir una millonada por un jugador de la cantera que no ha llegado ni a debutar con el primer equipo, y que ahora pone rumbo a la Ligue 1

El Real Madrid no se cansa de hacer dinero con La Fábrica, a punto de cerrar un nuevo fichaje de récord en su cantera. Se trata de Jacobo Ortega, quién ni siquiera ha debutado con el primer equipo pero ha captado el interés de equipos tanto a nivel nacional como internacional.

El delantero centro juega en el Real Madrid C, ni siquiera en el Castilla, pero va a dar un salto de calidad la próxima temporada al debutar en la máxima categoría del fútbol francés, en la Ligue 1, a punto de cerrar su fichaje por el Estrasburgo y dejar una nueva lluvia de millones en el club que dirige Florentino Pérez.

Jacobo Ortega, canterano del Real Madrid, ficha por el Estrasburgo para dar el salto a la Ligue 1

A falta de los últimos detalles para pulir el acuerdo entre los dos equipos, Jacobo Ortega está a punto de fichar por el Racing Club de Estrasburgo Alsacia, un equipo de la zona media-alta de la Ligue 1. Un movimiento sorprendente en el Real Madrid, que va a volver a sumar millones gracias a un canterano, aunque esta vez de forma aún más meritoria ya que el delantero no compite en el segundo filial del club, el Real Madrid C.

Ortega no ha llegado a debutar con el primer equipo y ni siquiera tiene ficha con el Castilla, aunque sí ha jugado un par de encuentros con ellos. Por ello, resulta atónito el dineral que el club francés va a pagar por él.

10 millones por Jacobo Ortega sin llegar a debutar con el Real Madrid

La cifra por la que el Real Madrid venderá al delantero, que ha dejado cifras goleadoras asombrosas en la Segunda Federación, es un auténtico 'pelotazo' para el conjunto blanco. Han llegado a un acuerdo con el Estrasburgo por 10 millones de euros por el 70% de los derechos del jugador. Es decir, las mismas condiciones que por el traspaso de César Palacios al Fulham, pero el centrocampista sí había competido con el primer equipo.

De esta forma, el conjunto madrileño se guarda el 30% de los derechos del jugador para llevarse beneficio económico de futuras ventas, como suele ser su procedimiento habitual con sus canteranos.

La Ligue 1 le levanta el fichaje de Jacobo Ortega al Elche

El fichaje de Jacobo Ortega por el Estrasburgo es sorprendente por la diferencia de categorías, aunque es cierto que el delantero tiene cifras goleadoras que le avalan. Este pasado curso ha anotado 18 tantos, por lo que también se habían interesado por su traspaso otros equipos españoles. En el caso de La Liga, el Elche estaba en la carrera por hacerse con sus servicios para hacerle debutar en Primera división. Sin embargo, la oferta económica del Estrasburgo le va a llevar a Francia.

El Real Madrid arrasa en el mercado de fichajes gracias a su cantera

A la espera de la oficialización del traspaso de Jacobo Ortega, que se hará en los próximos días ya que mañana viernes está previsto que el jugador pase el reconocimiento médico con su nuevo club, el Real Madrid vuelve a sumar millones gracias a su cantera. Asciende hasta los 199 millones de euros el beneficio que han sacado en este mercado de fichajes por sus jóvenes talentos.

Entre sus traspaso destacan el de Nico Paz al Como, por el que han ingresado 60 millones de euros, el de Gonzalo García al Fulham por 40 millones y el de Víctor Muñoz al Liverpool, sumando 20,5 millones. También destacan los fichajes de Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Víctor Valdepeñas, Fran García o Mario Martín, entre otros.