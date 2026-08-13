La Supercopa de España cambia de sede en 2027: Estambul toma el relevo de Arabia Saudí

La próxima edición de la Supercopa de España no se podrá celebrar en Arabia Saudí y la Real Federación Española de Fútbol confirma que será Turquía la nueva sede que ponga

La Supercopa de España lleva años celebrándose en Arabia Saudí. Una decisión muy criticada por los aficionados españoles, que no entienden como el trofeo entre los dos primeros de La Liga y los finalistas de la Copa del Rey se dispute fuera del país. Sin embargo, de cara a la próxima edición, que tendrá lugar a principios de 2027, no podrá llevarse a cabo en este país y ya tiene nueva sede.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial el nuevo destino dónde se jugará la Supercopa de España en 2017. La competición española se traslada a Turquía, siendo el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul el encargado de acoger estos enfrentamientos entre los días 2 y 7 de febrero de 2027, correspondiente a esta nueva temporada que está a punto de comenzar.

¿Por qué la Supercopa de España no se puede jugar en Arabia Saudí esta temporada?

La próxima Supercopa de España se celebra en febrero de 2027, con los dos primeros clasificados de Liga (FC Barcelona y Real Madrid) y los dos finalistas de la Copa del Rey (Real Sociedad y Atlético de Madrid) del pasado curso como los equipos que pueden pelear por este título. Sin embargo, este año no se podrá competir en Arabia Saudí, como venía siendo habitual.

Esto se debe a que en el país asiático se celebra la Copa de Asia durante estas fechas. Por ello, ha sido necesario buscar una nueva sede que ahora la RFEF ha hecho oficial.

La RFEF confirma Turquía como la sede en la que se celebra la Supercopa de España

La próxima Supercopa de España se disputará en Turquía, con la RFEF escogiendo Estambul como la sede que acogerá de forma excepcional la próxima edición de la competición española. Será el estadio Olímpico Atatürk en el que se disputen estos tres partidos hasta conocer al nuevo campeón de este título español, entre las fechas 2 y 7 de febrero de 2027.

La RFEF ha llegado a un acuerdo con el país turco para que esta sea la sede de la próxima edición, después de haber valorado hasta siete ofertas de diferentes destinos alrededor del mundo para disputar este título.

Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán el título de la Supercopa de España 2027

Los grandes protagonistas de esta edición serán FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que se enfrentarán entre ellos en semifinales y final para conocer al nuevo 'supercampeón' español.

En las semis se enfrentarán el Barça, campeón de Liga, contra el Atlético de Madrid, subcampeón de la Copa del Rey. Por otra parte, el Real Madrid, subcampeón de Liga, se medirá a la Real Sociedad, campeón de Copa. Los ganadores de cada duelo se verán las caras en la final, en la que se pondrá en juego el título, que se disputará como excepción en Turquía.