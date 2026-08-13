Oficial: el Getafe recupera a Enes Ünal, uno de sus grandes goleadores

José Bordalás recupera a uno de sus jugadores más destacados, con el regreso del goleador Enes Unal para reforzar el ataque en la temporada en la que competirán en Europa

El Getafe ha confirmado el fichaje de Enes Unal como refuerzo para la delantera de cara a la próxima temporada. Este jueves 13 de agosto han anunciado el regreso del turco al Coliseum, tras llegar a un acuerdo con el Bournemouth por su fichaje. De esta forma, los azulones recuperan a uno de sus grandes goleadores, que ya estuvo más de tres temporadas defendiendo su camiseta.

Enes Unal está de vuelta en La Liga y lo hace reencontrándose con el Getafe, que necesitaba un goleador para afrontar una temporada en la que competirán en Europa gracias a su clasificación a la Conference League. Ahora anuncian a su refuerzo estrella y se llevan a un jugador que estaba en la agenda del Sevilla FC en este mercado de fichajes.

El Getafe hace oficial el regreso de Enes Unal a sus filas en La Liga: su sexto máximo goleador histórico

El club azulón ha confirmado el fichaje de Enes Unal. El jugador turco fue uno de los delanteros más destacados que ha pasado por el Getafe, dejando unas cifras goleadoras que le auparon al sexto puesto histórico de máximos anotadores. Por ello, recuperan al delantero después de no adaptarse bien a la Premier League, esperando sacar su mejor versión en La Liga.

"Bienvenido de nuevo a tu casa, turquito" ha publicado el Getafe a través de sus redes sociales, anunciando así el regreso del punta de forma oficial. "Ünal aterrizó en el club en el verano de 2020 procedente del Villarreal CF, iniciando una etapa que se prolongó hasta enero de 2024. Durante ese periodo, el atacante disputó 109 encuentros oficiales con la camiseta azulona y anotó 36 goles, convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de la historia reciente del club" destacan en el comunicado publicado.

Los detalles del fichaje de Enes Unal por el Getafe

El punta turco regresa al Getafe firmando un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029. Este movimiento se ha resuelto por un precio de hasta 1,5 millones de euros en variables, dependiendo de determinados objetivos. Además, el Bournemouth conservaría un 20% de los derechos de cara a una futura venta.

Su llegada al equipo de Bordalás ayudará a paliar la baja de larga duración de Christantus Uche, que sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante un amistoso de pretemporada ante el Mónaco.

El Getafe se adelanta al Sevilla y les deja sin Enes Unal

Una vez confirmado este fichaje azulón, el Sevilla FC se ha quedado definitivamente sin uno de sus objetivos principales en este mercado de fichajes. El club sevillano se fijó en el turco para reforzar el ataque, pero su objetivo era una cesión del delantero, mientras que el Bournemouth priorizaba una venta, como ha logrado con el Getafe. Además, la ficha del jugador es alta y en Nervión ese detalle no convencía, quedándose así sin otro de los delanteros que más gustaba para reforzar la plantilla en esta ventana.