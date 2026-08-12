Mangala desvela la razón que le llevó al Getafe: "Después de una lesión larga necesito sentir cariño"

Orel Mangala ya está listo para debutar con el Getafe tras superar una grave lesión y dejar huella. El centrocampista belga llega cedido por el Lyon y explica por qué eligió el conjunto azulón: "Después de una lesión larga necesito sentir cariño".

Orel Mangala ha sido oficialmente presentado como nuevo jugador del Getafe hoy miercoles. El centrocampista belga llega cedido por el Olympique de Lyon con la intención de recuperar protagonismo y aportar su experiencia en LaLiga.

A sus 28 años, Mangala afronta esta nueva etapa después de haber pasado por diferentes campeonatos europeos y tras superar una lesión importante que condicionó su última temporada. Ahora se encuentra preparado para volver a competir y podría estrenarse este fin de semana en Mendizorroza.

"Intentaré aportar mi experiencia. He jugado en muchas ligas y muchos partidos, así que creo que puedo aportar eso a este equipo. Y sí, mi calidad con el balón y también mis cualidades defensivas creo que es lo que necesitamos ahora mismo”, explicó sobre los dos aspecto con los que pretende ayudar.

Estoy preparado para ayudar al equipo

Mangala asegura que llega en buenas condiciones después de completar la pretemporada antes de incorporarse al Getafe. "Me siento muy bien. Creo que hice una pretemporada completa antes de venir al Getafe, así que me siento preparado para ayudar al equipo y estoy ilusionado de cara al primer partido".

El belga se define como un jugador polivalente, capaz de aportar tanto desde el punto de vista futbolístico como desde el liderazgo dentro del vestuario. "Tengo 28 años y creo que tengo mucha experiencia que ahora puedo aportar al equipo: mi liderazgo, mi calidad con el balón y también mis cualidades defensivas", explicó.

Una lesión que ya queda atrás

Uno de los grandes retos de Mangala durante los últimos meses ha sido dejar atrás una lesión importante sufrida en 2025. El jugador reconoce que su regreso a la competición no fue sencillo y que tuvo que afrontar algunas recaídas. "El año pasado fue un poco difícil porque tienes recaídas cuando vuelves a la Ligue 1, con un ritmo muy alto, pasando de cero a cien".

Sin embargo, considera que el descanso del verano le ha permitido recuperar sensaciones y llegar en mejores condiciones a esta nueva aventura. "Ahora, después del descanso de verano, creo que le ha venido muy bien a mi cuerpo. Y ahora estoy más que preparado", afirmó.

Entre los motivos que llevaron al centrocampista a elegir el conjunto azulón hay uno especialmente importante: el trato recibido desde el club. Mangala reconoció que, después de una lesión de larga duración, necesitaba recuperar confianza y sentirse respaldado. "Después de una lesión larga necesito sentir cariño, y eso es lo que me dio el Getafe", confesó.

El futbolista aseguró que el recibimiento que tuvo fue determinante para decantarse por el equipo madrileño. "Cuando sientes que la gente que tienes alrededor te quiere tanto, para mí no había ninguna duda de venir aquí", añadió.

Bordalás, una de las claves

Mangala también tuvo palabras para José Bordalás, con quien ya trabaja en esta nueva etapa. El belga destacó tanto la personalidad del técnico como sus planteamientos futbolísticos. "Es un entrenador carismático. Me gusta su personalidad y también tiene buenas ideas sobre el terreno de juego", afirmó.

El centrocampista considera que el entrenador azulón es la persona adecuada para dirigir al equipo hacia los objetivos marcados esta temporada.

Europa, un objetivo atractivo

El Getafe no quiere limitarse a asegurar su continuidad en Primera. Mangala conoce la trayectoria reciente del club y considera que existe capacidad para aspirar a cotas mayores. "Era un club muy difícil de jugar contra él. Ponían mucha intensidad y competían en LaLiga", recordó sobre sus anteriores enfrentamientos contra el conjunto azulón.

El futbolista destacó que el Getafe ha conseguido mantenerse en la máxima categoría durante los últimos años y que incluso ha estado cerca de posiciones europeas. Por eso, volver a Europa aparece como uno de los grandes objetivos. "Este año ese es nuestro objetivo", reconoció.

El otro objetivo que tiene claro es fuera de los campos.

El centrocampista ya conoce parte del idioma español. Durante su etapa en Alemania, en 2021, comenzó a recibir clases por su interés por aprender idiomas. Ahora quiere dar un paso más y dominarlo durante su estancia en España. "Te prometo que en tres o cuatro meses hablaré español con soltura", aseguró entre risas.

Mangala ya está listo para afrontar su nueva etapa. El Getafe le ha ofrecido el escenario para recuperar sensaciones y él llega dispuesto a devolver esa confianza sobre el césped.