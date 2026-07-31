Bordalás ya tiene a su nuevo muro: el Getafe cierra un fichaje que llevaba un año esperando

El Getafe está a un paso de hacer oficial el fichaje de Saba Sazonov. El central georgiano llega libre tras su etapa en el Torino para reforzar la defensa de José Bordalás, un movimiento que el club azulón ya intentó cerrar el pasado verano y que ahora, por fin, está a punto de hacerse realidad

El Getafe está muy cerca de cerrar una incorporación que llevaba prácticamente un año pendiente. Saba Sazonov vestirá finalmente la camiseta azulona después de que el fichaje se frustrara en el último mercado estival por problemas relacionados con su salida del Torino. Esta vez, sin contratiempos de por medio, el defensa georgiano aterriza en el Coliseum como agente libre y dispuesto a convertirse en una nueva pieza para José Bordalás.

El central, que ya se ha incorporado en la Ciudad Deportiva junto a sus nuevos compañeros, solo espera la oficialización del acuerdo para iniciar una etapa que ambas partes llevan tiempo intentando hacer realidad. El verano pasado, el club y él tenían prácticamente cerrado el trato, pero la operación se vino abajo en las últimas horas del mercado al no completarse toda la documentación necesaria desde Italia.

Ahora el escenario es completamente distinto. Libre tras finalizar su etapa en el Torino, Sazonov llega sin coste de traspaso y con el objetivo de ganarse un sitio en una de las defensas más exigentes de LaLiga.

Un perfil que encaja con el sello Bordalás

Si hay un entrenador que sabe sacar rendimiento a los defensores es José Bordalás. El técnico alicantino ha construido buena parte de sus éxitos sobre equipos sólidos, intensos y competitivos, cualidades que también definen el juego de Sazonov.

Con 23 años, el internacional georgiano destaca por su imponente físico, con cerca de 1,94 metros de altura, una gran capacidad para imponerse en el juego aéreo y una agresividad bien medida en los duelos individuales. Se trata de un central que prioriza la contundencia defensiva, el marcaje y las coberturas antes que la salida elaborada del balón, un perfil muy del gusto del entrenador azulón.

Su estilo recuerda, salvando las distancias, al del primer Djené Dakonam en el Getafe o incluso al de Omar Alderete por su capacidad para dominar el área y corregir espacios. No es un defensa de grandes alardes técnicos, pero sí uno de esos futbolistas que rara vez rehúyen el contacto físico y que aportan seguridad cuando el equipo debe defender cerca de su portería.

De Rusia a Italia pasando por Georgia

Aunque nació en San Petersburgo, Sazonov decidió representar a Georgia a nivel internacional, país del que procede su familia. Su crecimiento futbolístico llegó en las categorías inferiores del Dinamo de Moscú, donde comenzó a llamar la atención por sus condiciones físicas y su madurez pese a su juventud.

Ese rendimiento le abrió las puertas del Torino en 2023, un club históricamente reconocido por la importancia que concede al trabajo defensivo. Sin embargo, la competencia en la Serie A y la falta de continuidad impidieron que el central lograra consolidarse como titular, una situación que terminó facilitando su salida.

Pese a ello, el futbolista ha seguido siendo un habitual en las convocatorias de la selección georgiana, una de las grandes revelaciones del fútbol europeo en los últimos años. El crecimiento del combinado nacional, impulsado por jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili o Georges Mikautadze, también ha servido para dar mayor visibilidad a futbolistas como Sazonov.

El Getafe mira a Georgia

La llegada del central podría no ser la única operación con sello georgiano del verano. La dirección deportiva azulona continúa negociando la incorporación de Giorgi Kochorashvili, centrocampista del Sporting de Portugal que podría aterrizar en calidad de cedido con una opción de compra.

Si ambas operaciones llegan a buen puerto, el Getafe contaría con dos futbolistas procedentes de una de las selecciones que más ha crecido en el panorama europeo durante los últimos años. Una apuesta que responde tanto al rendimiento mostrado por los jugadores georgianos en las grandes ligas como a la oportunidad de mercado que representan.

Mientras tanto, Bordalás suma una nueva alternativa para una defensa que volverá a ser el punto de partida del proyecto azulón. La llegada de Saba Sazonov aporta juventud, potencia física y margen de crecimiento a una plantilla que busca mantener la identidad competitiva que caracteriza al técnico alicantino y afrontar con mayores garantías una nueva temporada en Primera División.