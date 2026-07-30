Paralizan desde Nervión el aterrizaje en Getafe de Kochorashvili con una oferta de última hora

Los azulones tenían adelantada la llegada del mediocentro georgiano, aunque diferencias de última hora con el Sporting CP sobre la fórmula de la operación han permitido que los blanquirrojos, que ya quitaron al Levante a Julio Díaz, irrumpan en las negociaciones para llevarse al de Tiflis

El Sevilla FC está negociando en estos momentos con el Sporting CP por Giorgi Kochorashvili, mediocentro defensivo georgiano que no entra en los planes blanquiverdes, pese a haber llegado hace un año procedente del Levante UD a cambio de 5,5 millones de euros fijos, pues la cantidad ha aumentado hasta los 6,5 por la clasificación de los 'Leoes' para la fase Liga de la Champions League. El ex granota apuntaba a ser refuerzo del Getafe CF e, incluso, en Portugal se daba por hecho su viaje este jueves a la capital madrileña, pero diferencias de última hora entre los clubes mantienen al centrocampista en el país vecino, apunta 'A Bola'.

Porque el caucásico tampoco está citado por unas pequeñas molestias físicas para el amistoso de este 31 de julio ante el Nottingham Forest, aunque, más allá de que hubiera jugado, se ha quedado sin sitio en la plantilla lisboeta por los fichajes en su posición de Issa Doumbia, Silas Andersen, el ex bético Sergi Altimira y Pedro Lima. En Nervión buscan sustituto en la 'sala de máquinas' para Nemanja Gudelj, que terminó contrato y no renovó, entendiéndose a Jon Guridi como recambio de un Batista Mendy que volvió a Trabzonspor al no ejercer los hispalenses la opción de compra ni renegociarla a la baja.

Experiencia en ser más rápidos y convincentes

El problema con Giorgi Kochorashvili es que el Sporting CP habría frenado su fichaje por el Getafe CF al no aceptar una simple cesión con opción de compra (se hablaba de cinco millones de euros más bonus), sino que desea un traspaso o una obligación en el trato que le asegure recuperar lo invertido o, al menos, la amortización pendiente de su contratación. El Sevilla FC, que ya convenció a Julio Díaz y al Atlético de Madrid para que el lateral zurdo no firmara por el Levante UD, vía que tenía muy avanzada, podría hacer lo mismo con el georgiano y los 'Leoes' mejorando las cantidades, aunque, en principio, José Ignacio Navarro quiere reservar casi todo el dinero para el '9'.

Habla español con fluidez y se adaptaría pronto

Giorgi Kochorashvili, de 27 años y 1,78, llegó siendo juvenil a la cantera del Girona FC, pasando luego por el CF Peralada, el filial del Levante UD y el CD Castellón. Los granotas se guardaron dos millones de euros en variables según su rendimiento, cobrando, como ya se ha apuntado, la mitad, que dependía de los éxitos del Sporting CP, además de un 12,5% de cualquier plusvalía futura. Su adaptación al Sevilla FC no sería ningún problema, ya que habla cuatro idiomas, entre ellos el español con la fluidez suficiente como para conceder entrevistas en esta lengua (aparte de ruso, inglés y el georgiano natal).