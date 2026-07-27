El Sevilla ultima el fichaje de Julio Díaz: la fórmula y el precio del traspaso

El lateral izquierdo, que ya tenía desde hace días un acuerdo con el club de Nervión por cuatro temporadas, ha recibido el permiso de Diego Simeone para no entrenarse ya esta tarde con el Atlético de Madrid, a la espera de resolver los últimos flecos de su salida

El Sevilla FC tiene como prioridad reforzar la delantera, saliendo a la palestra en las últimas horas los nombres del argentino David Romero y el uruguayo Fede Viñas. Pero José Ignacio Navarro, director deportivo nervionense, se mueve en más frentes, entre ellos el lateral izquierdo. Y pese al 'overbooking' existente en estos momentos en dicha posición, está a punto de cerrar el fichaje de Julio Díaz, que se convertiría en el quinto para la temporada 26/27 tras los de Guridi, Juan Iglesias, Sangante y la vuelta como cedido de Vlachodimos.

'Overbooking' en el lateral izquierdo

Como ha informado ESTADIO Deportivo, Oso sigue escuchando ofertas, tanto para marcharse como para renovar, tras frustrase su traspaso al Olympiacos de la mano del Grupo Marinakis (que le habría permitido dar luego el salto al Nottingham Forest). No se atisba una salida inmediata del hispano-argentino, al tiempo que Luis García Plaza cuenta con Gabriel Suazo y ha apartado del grupo a Pedrosa. Pero que haya tres laterales en nómina no ha sido obstáculo para cerrar la llegada del joven defensor del Atlético de Madrid.

Un fichaje 'brilado' a última hora al Levante

Su situación dio un vuelco radical hace unos días, cuando ya estaba todo acordado para su fichaje por el Levante. El club granota estaba dispuesto a pagar un millón de euros para hacerse con el 50% del pase. Pero una llamada procedente de Nervión lo cambió todo. Ante el interés blanquirrojo, el propio Julio Díaz paralizó la operación, con el consiguiente enfado del club valenciano, que dio por rotas las negociaciones y reaccionó rápidamente, cerrando en su lugar con el Celta de Vigo el regreso de Manu Sánchez como cedido.

Así, en un primer lugar, el internacional sub 20 llegó a un acuerdo con el Sevilla FC para las próximas cuatro temporadas, después de haber sido tanteado también con anterioridad por el Elche. Pero aún restaba llegar a un entendimiento con la entidad colchonera, que viendo el gran cartel que su canterano en Primera división prefería esperar a que avanzara el mercado para venderlo al mejor postor.

1,5 millones por el 50% del pase, con variables incluidas

De este modo, el Atlético ha seguido atendiendo las llamadas de los diferentes clubes que preguntaban por Julio Díaz, que han sido varios más entre la segunda mitad de la tabla de LaLiga y también entre los aspirantes al ascenso en Segunda división. Pero José Ignacio Navarro ha acelerado en las últimas horas y según apunta el diario Marca, ya existe un acuerdo para el traspaso de la mitad de sus derechos por 1,5 millones de euros, de los cuales casi un millón es en concepto fijo y el resto se alcanzaría si se cumplen unas determinadas variables.

La pista que demuestra que su salida rumbo a Nervión es inminente es que esta tarde no ha participado ya en el entrenamiento del conjunto rojiblanco, recibiendo el permiso de Diego Simeone para ejercitarse en el gimnasio para no correr el riesgo de una lesión que pudiera poner en peligro la operación. En su lugar ha llamado a filas al recién llegado Arnau Solà, que ha llegado cedido por el Arouca portugués para ser precisamente su relevo en el Atlético Madrileño.

Podría viajar el jueves a Países Bajos con el Sevilla FC

Se espera que en breve, por tanto, la llegada de Julio Díaz al Sevilla FC se convierta en oficial. A la espera de resolver los últimos flecos, la idea es que incluso pueda formar parte de la expedición que este próximo jueves pondrá rumbo a Países Bajos para llevar a cabo un 'stage' de pretemporada.

Los números de Julio Díaz

Por su parte, el Atlético de Madrid consigue no perder del todo el control sobre un jugador al que se le presupone una gran proyección a sus 21 años. Una fórmula con la que además sortearía la nueva normativa de la Federación que restringe bastante el número de préstamos permitidos. Después de que el 'Cholo' le diese la titularidad en cuatro encuentros de LaLiga (311 minutos en total), al de San Fernando de Henares se le quedaba pequeño el Atlético Madrileño, con el que disputó otros 26 partidos en Primera RFEF y dio cuatro pases de gol. De este modo, dará un salto en su carrera para jugar en el Sánchez-Pizjuán, donde ya firmó la asistencia del único tanto de su equipo el pasado curso.