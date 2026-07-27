El Sevilla se lanza a por David Romero: opción de presente y futuro para la delantera

En Argentina anuncian que el club de Nervión ha presentado ya una propuesta por el ariete de 23 años propiedad de Tigre, que presenta muy buenos números en este 2026 y cuenta con otras dos ofertas

Un nuevo nombre aparece en la agenda del Sevilla FC para la delantera. Tras salir a la palestra la opción de Fede Viñas, cuyo precio parece inalcanzable a priori, desde Argentina se apunta ahora el interés nervionense en otro punta más joven y que podría salir por menos dinero: David Romero. Y es que José Ignacio Navarro tiene entre sus grandes prioridades reforzar un ataque que ha sufrido la importaba jaja de Akor Adams, traspasado al Venezia. El nigeriano fue pieza clave en la permanencia lograda el pasado curso con sus 10 goles, a lo que hay que sumar también las salidas de Neal Maupay, por el que no se ejerció la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella, y Alexis Sánchez, autor de otras cuatro dianas. Por ello, como ha informado ESTADIO Deportivo, Luis García Plaza ha comunicado a José Ignacio Navarro que necesita dos puntas: uno titular y otro que actúe como complemento.

Como condición, el técnico madrileño ha solicitado que conozcan LaLiga, para así ahorrarse el necesario periodo de adaptación a ella, siempre que sea posible dadas las dificultades económicas con las que los nervionenses se mueven en el mercado. Un perfil en el que no encaja el último protagonista en salir a la palestra, que en cambio sí podría cumplir con ese otro objetivo tan necesario de cazar talentos revalorizables para seguir generando nuevas plusvalías.

La competencia de Parma y Boca Juniors

El interés sevillista en el argentino José David Romero, de 23 años, ha sido destapado por el periodista Guillermo Cardozo, que apunta igualmente que el Parma también puja por llevárselo a la Serie A italiana. Ambas opciones están abiertas y se habla incluso de negociaciones en marcha, con ofertas formales. Pero Boca Juniors también aprieta para intentar que siga en el país. Así, César Luis Merlo añade que la propuesta 'xeneize' consite en un pago económico, sin aclarar a cuánto ascendería mismo y un porcentaje de los pases de los centrocampistas Jabes Saralegui y Williams Alarcón en la operación.

Prioriza dar el salto a Europa

Desde Tigre, club que lo tiene bien atado hasta diciembre de 2030, aseguran que "la oferta de Boca es muy buena". Pero el punta nacido en Corrientes, sin embargo, prioriza dar el salto a Europa, lo que jugará a favor de un Sevilla FC que, como es habitual, no podría hacer frente a un gran traspaso. Es más, la intención de José Ignacio Navarro es encontrar una ganga dentro del mercado de jugadores libre.

Los números y el valor de mercado de David Romero

Como valor de mercado orientativo, cabe destacar que la web especializada Transfermarkt tasa a David Romero en 5 millones de euros. Una cotización que se ha disparado en este 2026 (antes no llegaba al millón), después de que haya anotado 11 goles en 19 partidos en lo que va de año con el conjunto conocido los 'Azules del Norte'. Unos tantos que llegaron en el Torneo Apertura (7), la Copa Sudamericana (3) y la Copa Argentina (1), faltando el pasado fin de semana en la primera jornada del Torneo Clausura.

Anteriormente, David Romero se formó en Talleres, con cuyo primer equipo solo logró 4 dianas en 44 choques. Entre medias, militó unos meses como cedido en el equipo chileno de La Calera (7 goles en 11 citas), llegando en 2025 también a préstamo a Tigre, que el pasado enero decidió comprarlo por 2,15 millones de euros, sumando en total con su camiseta 16 tantos en 40 partidos.

Sin pasaporte comunitario

Cabe destacar que el ariete argentino de 179 centímetros de altura, e internacional en categorías inferiores, no posee pasaporte europeo. POero eso no sería un problema en estos momentos en el Sevilla FC, que solo tiene ocupada una de las tres plazas de extracomunitarios permitidas con el chileno Gabriel Suazo. Si llegase finalmente Patrik Mercado ya serían dos, pero el fichaje del centrocampista ecuatoriano sigue en el aire pese a la insistencia de su club, Independiente del Valle, en hacer valer el principio de acuerdo firmado.