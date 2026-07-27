El Sevilla rastrea el mercado libre: oportunidades para la delantera a coste cero

El catálogo de jugadores libres a estas alturas del verano ofrece opciones interesantes sin desembolso que en algunos casos ya han sido tanteadas en Nervión, como la de Joselu

El margen de acción de José Ignacio Navarro en el mercado resulta muy limitado por la estrechez económica y el limite salarial, lo que le empuja hacia dos vías principales para reforzar la plantilla: jugadores libres o la fórmula de la cesión con opción a compra.

De hecho, con el fichaje de Patrik Mercado en el limbo a día de hoy, la dirección deportiva ha realizado cuatro incorporaciones -Sangante, Guridi, Juan Iglesias y Vlachodimos- sin desembolsar ni un solo euro, y las inversiones que puedan realizarse serán cantidades menores.

Esta situación complica sobremanera la prioridad a día de hoy de la planificación, reforzar la delantera con dos activos tras la jugosa venta de Akor Adams al Venezia, porque el gol, obviamente, cuesta dinero y el tope nervionense reduce drásticamente el número de objetivos posibles.

Contexto que propicia que José ignacio Navarro permanezca pendiente del mercado libre, es decir, de delanteros que a día de hoy continúan sin equipo tras terminar contrato o desvincularse de sus últimos clubes, con el hándicap en algunos casos de su salario.

Dieng, cerca de salir de la lista

De este modo, más allá de los inalcanzables o los demasiados veteranos, el catálogo de futbolistas con la carta de libertad ofrece nombres interesantes, que podrían estar al alcance de los nervionenses.

De mayor a menor valor de mercado, el primero es Bamba Dieng, punta senegalés de 26 años con una cotización de 15 millones de euros tras marcar 16 goles el curso pasado en el Lorient, si bien prioriza el factor económico y, tras frustrarse su marcha al fútbol árabe, estaría cerca del Amed, club turco recién ascendido por la suculenta ficha que le ofrece.

Afimico Pululu, la sensación en Polonia, sigue libre

Más asequible y no menos atractiva se presenta la vía de Afimico Pululu, punta congoleño de 27 años que ha llamado la atención las dos últimas temporadas en el Jagiellonia polaco con números goleadores muy destacados. No en vano, en la campaña 24/25 en la que se enfrentó al Betis en la Conference League, anotó un total de 21 goles, diez en competición europea, y el curso pasado repitió cifra, aunque en esta ocasión con 15 tantos en la liga. A su capacidad rematadora hay que sumarle cuatro y ocho asistencias, respectivamente.

Obviamente, hay numerosos pretendientes que han llamado a su puerta, sobre todo desde Oriente Medio y Turquía, aunque en las últimos días se ha activado el Legia de Vrsovia, que desea retenerlo en la Ekstraklasa. Su condición de jugador libre provoca que haya elevado sus exigencias económicas, si bien están por debajo de las de Bamba Dieng.

Boadu y Joselu, dos casis muy diferente

También está tasado en cuatro millones de euros Myron Boadu, punta de 25 años que hace muchos veranos estuvo en la agenda de Monchi y que ha quedado libre tras acabar su etapa en el PSV. Sus números resultan más discretos, sobre todo en el último año, pues solo marcó tres goles en 18 partidos tras pagar 700.000 euros el verano de 2025, lastrado también por las lesiones.

En el ejercicio anterior anotó nueve dianas en el Bochum alemán. Llegó a tener un valor de mercado de 20 millones cuando militaba en el AZ Alkmaar. Ahora quiere relanzar su carrera. De momento, sigue entrenando con el PSV a pesar de haber acabado su contrato, pero no será integrado en la plantilla.

Con una tasación de 2,8 millones está el punta español Joselu tras terminar con el Al-Gharafa y se trata de una opción que gusta en Nervión por su capacidad realizadora y conocimiento de LaLiga a sus 36 años. La ficha, las dudas del punta y la aparición del Deportivo son el principal obstáculo.

Evidentemente, la lista de delanteros libres muy amplia y ofrece otros muchos nombres, como Frank Magri, ex del Toulouse, con cinco goles en 17 partidos en la 25/26 y valorado en tres millones de euros.