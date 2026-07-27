Real Madrid y City acercan posturas: el traspaso de Rodri ya perfila una cifra

El fichaje entra en fase decisiva después de que Florentino Pérez haya alcanzado un acuerdo con el internacional español; todos los esfuerzos se centran ahora en la negociación entre clubes; la entidad británica valora la operación en 80 millones, cifra superior al límite económico que ha marcado el mandamás blanco, en torno a los 60 'kilos'

Rodri Hernández está a la espera de que Real Madrid y City acuerden una cifra de traspaso.Imago

La 'operación Rodri Hernández' continúa avanzando y cada vez son más los indicios que apuntan a que el centrocampista del Manchester City se convertirá en el gran fichaje del Real Madrid para apuntalar el centro del campo de José Mourinho. Los dos clubes han acercado posturas en la última semana y el gran escollo pasa ahora por encontrar un punto de encuentro económico entre ambos, separados todavía por una diferencia económica importante, aunque no insalvable.

El entorno del futbolista y el Real Madrid mantienen una excelente sintonía y el internacional español ya habría alcanzado un acuerdo para vestir de blanco hasta 2030. Sin embargo, el Manchester City se mantiene firme recordando que se trata de uno de sus futbolistas más importantes y pretende obtener alrededor de 80 millones de euros, una cantidad que en el Santiago Bernabéu consideran excesiva.

El Real Madrid ya tiene el sí de Rodri

En Valdebebas llevan semanas trabajando en una operación completamente estratégica. La dirección deportiva entiende que el equipo necesita recuperar la figura del gran organizador del juego, un perfil que no ha conseguido reemplazar desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

Rodri reúne todas las condiciones que buscaba el club. Experiencia, liderazgo, capacidad para dominar los partidos, equilibrio táctico y un conocimiento absoluto del fútbol de élite. Además, su espectacular Mundial con la selección española, donde fue elegido mejor jugador del torneo, terminó de convencer a los responsables merengues de que es el futbolista ideal para liderar la nueva medular madridista.

El deseo del propio jugador también facilita la operación. Rodri nunca ha ocultado que regresar a España resulta una posibilidad muy atractiva y las conversaciones mantenidas con el Real Madrid habrían desembocado en un acuerdo para firmar un contrato de larga duración.

Ese entendimiento permite al club blanco afrontar la negociación con el Manchester City desde una posición de cierta ventaja, aunque todavía queda la parte más complicada.

El City pide 80 millones y Florentino no quiere llegar a esa cifra

La diferencia económica continúa siendo el gran obstáculo. El Manchester City sigue intentando convencer a Rodri para renovar un contrato que finaliza en junio de 2027, aunque el internacional español no tiene intención de aceptar la propuesta inglesa mientras haya opciones de firmar por el Real Madrid.

Esa circunstancia reduce el margen de maniobra y la capacidad de negociación del conjunto inglés, consciente de que este verano representa su última oportunidad de obtener un importante ingreso por su traspaso. Aun así, el club 'citizen' considera que el centrocampista continúa siendo uno de los mejores del mundo en su posición y pretende ingresar alrededor de 80 millones de euros por su salida.

En cambio, el Real Madrid mantiene una postura completamente distinta. Florentino Pérez no está dispuesto a romper su política de fichajes y considera que una operación razonable debe situarse entre los 50 y los 60 millones de euros, precisamente por la situación contractual del jugador.

La distancia existe, pero ninguna de las partes da por rota la negociación. Todo lo contrario. El clima entre clubes es positivo y la predisposición para alcanzar un acuerdo es total.

Una negociación marcada por la firmeza del Real Madrid

En el Santiago Bernabéu tienen claro que Rodri es una prioridad, pero también que no habrá excepciones económicas. El Real Madrid considera que el tiempo juega a su favor. Si el centrocampista mantiene su decisión de no renovar con el Manchester City, su valor seguirá descendiendo conforme avance el verano y el conjunto inglés perderá capacidad de negociación.

Florentino Pérez tiene claro que existe margen para mejorar la oferta inicial si las conversaciones evolucionan favorablemente, pero el club blanco no contempla acercarse a las cifras que actualmente reclama el City. La sensación es que la operación acabará dependiendo de quién ceda primero.

El gran objetivo para completar la plantilla de Mourinho

Mientras el fichaje de Yan Diomandé está ya casi atado, Rodri representa la gran prioridad del Real Madrid para cerrar definitivamente la plantilla. José Mourinho ve indispensable incorporar un mediocentro capaz de ordenar el juego y devolver al equipo el control que perdió tras las salidas de Kroos y Modric. Ni Aurélien Tchouaméni ni Fede Valverde responden exactamente a ese perfil, lo que ha convertido al internacional español en la pieza más codiciada del mercado.

Con el acuerdo personal resuelto y unas negociaciones que avanzan en un ambiente de buena sintonía, todas las miradas se dirigen ahora a un aspecto económico que nunca ha sido un problema para ninguno de los dos contendientes en la negociación.