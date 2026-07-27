La renovación de Luis de la Fuente, como objetivo prioritario para cerrar el debate en España

La RFEF quiere renovar al técnico de 'La Roja' tras los éxitos conseguidos con la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026. Mientras tanto, el entrenador de la Selección 'aplaza' la firma antes de poner el foco en la siguiente Nations League con un grupo sólido, sin debates y con plena confianza en su proyecto

Luis de la Fuente apunta a ser el líder de 'La Roja' tras la Eurocopa de 2028, cuando finaliza su actual contrato. Desde la Real Federación Española de Fútbol tienen claro que el técnico de Haro es el candidato perfecto para seguir asumiento el reto en la Selección, tras conquitar el Mundial 2026. Además, más allá del ganar el torneo en sí, la superioriodad que demuestra el equipo ante los mejores combinados nacionales de todo el planeta.

El objetivo de Rafael Louzán como presidente de la Real Federación Española de Fútbol es que Luis de la Fuente sea el seleccionador en el próximo Mundial de 2030, que organizará precisamente España junto a Portugal y Marruecos. Tras también conquistar la Eurocopa en 2024, el técnico de Haro ha dado motivos de sobra para depositar la confianza en su figura, que se ve respaldada tras los últimos éxitos de 'La Roja'.

Luis de la Fuente ya mira a la Nations League como siguiente reto a conseguir

Los elogios no le faltaron a Luis de la Fuente tras la final del Mundial 2026. Rafael Louzán ensalzó al seleccionador de España por la victoria ante Argentina y conseguir la segunda estrella: "El mejor del mundo está en casa. Probablemente sea el mejor de la historia de España, es el que más títulos tiene, y ha hecho un trabajo magistral. Qué menos que esté mucho tiempo, todo el que él quiera".

Las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirman las sospechas en torno a Luis de la Fuente, que ya pone el foco en la Nations League que se presenta el próximo mes de septiembre. Tras caer ante Portugal en la final de la pasada edición, en la tanda de penaltis, el seleccionador de 'La Roja' llega dispuesto a superar cualquier barrera y conseguir un nuevo título para las vitrinas de Las Rozas.

El plan de la RFEF para firmar la renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

La selección española afronta una serie de retos en los próximos años con un Luis de la Fuente que seguirá al mando del grupo. De hecho, tal y como adelantó el Diario AS, se considera una prioridad en la renovación del entrenador de 'La Roja', ampliando el vínculo con la Real Federación Española de Fútbol tras los dos últimos títulos conseguidos, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, poniéndole la guinda final a un ansiado trofeo.

Además, el mismo medio informó que las partes se sentarán a negociar la renovación de Luis de la Fuente tras el verano, una vez finalizadas las vacaciones. Cabe recordar que el próximo encuentro de la selección española será el sábado 26 de septiembre contra Inglaterra, con la que se volverán a ver las caras tras la final de la Eurocopa 2024. Oyarzabal le dio el título a 'La Roja' con un gol en el 86' para cerrar un torneo histórico.

Rafael Louzán y Luis de la Fuente negociarán la ampliación de contrato del técnico, algo que ya ocurrió cuando el de Haro subió a la selección absoluta tras su etapa en la sub-21. Por otro lado, al entrenador de 'La Roja' le respalda el grupo de jugadores que ha formado, con grandes similitudes y pocos cambios entre la convocatoria de la Eurocopa 2024 y la del Mundial 2026. Desde el primer momento, se cerraron todo los debates.

Luis de la Fuente reafirma sus decisiones tras el éxito en la Eurocopa 2024 y Mundial 2026

Luis de la Fuente, que no ha recibido noticias de un posible adiós en España, ha dejado claro, entre otros temas, que Unai Simón es su portero elegido, pese al gran momento de forma de David Raya y Joan García. Aymeric Laporte, que no firmó su mejor temporada con el Athletic Club, fue determinante en el eje de la zaga con Pau Cubarsí. Rodri volvió a su máximo nivel y fue el MVP del Mundial 2026, reconocido por la FIFA.

El fondo de armario han sido clave para Luis de la Fuente desde su llegada. Jugadores como Mikel Merino o Ferran Torres han dado un paso al frente, desde la Eurocopa 2024, con goles importantísimos saliendo desde el banquillo. Además, pese a que jugadores como Víctor Muñoz no han llegado a disputar un minuto en el Mundial 2026, el seleccionador ha dado plena confianza al resto de convocados, principalmente a Álex Baena.