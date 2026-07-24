Donald Trump agradece el "bonito homenaje" de Ferran Torres durante la celebración del Mundial

El jugador de la Selección española, y el goleador de la final del Mundial 2026, ha lucido una gorra con el lema del presidente de Estados Unidos durante las celebraciones del título que han desatado la polémica, y que Trump agradece

España es la campeona del mundo. Han pasado ya cinco días desde que la Selección española derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 para convertirse en bicampeona, pero aún hay mucha resaca emocional de este histórico momento. Los jugadores de la plantilla de Luis de la Fuente están ya de vacaciones, pero aún se sigue recordando la celebración del título por las calles de Madrid, con Ferrán Torres como claro protagonista.

El delantero valenciano fue el autor del gol que le dio a España el triunfo en esta final, por ello también ha sido uno de los grandes destacados de las celebraciones, con todos los ojos puestos en el responsable de que se esté celebrando este Mundial. Sin embargo, el delantero del FC Barcelona también se ha convertido en el centro de la polémica, especialmente al relacionarle con Donald Trump, quién ahora se pronuncia sobre el "homenaje" de Ferrán.

Donald Trump agradece el homenaje de Ferrán Torres con su gorra en las celebraciones del Mundial 2026

Ferrán Torres fue uno de los claros protagonistas de las celebraciones del Mundial, especialmente durante la rúa por Madrid. En ella, llevaba una gorra roja que ponía "Make Spain Great Again". Un mensaje que significa "Haz España grande de nuevo", como él ha hecho al marcar el gol de la final para proclamarse nuevamente campeona del mundo. Sin embargo, también ha generado polémica porque es el clásico eslogan de Donald Trump y su campaña política.

El presidente de Estados Unidos tiene como lema político 'Make America Great Again', mensaje que Ferrán adaptó para la celebración del Mundial, que precisamente conquistaron en USA y en presencia de Donald Trump. Para alimentar aún más la polémica, ha sido el propio presidente estadounidense el que ha querido catalogar de "homenaje" el lema de la gorra del jugador español.

"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos" ha asegurado el mandatario de la Casa Blanca.

Ferrán Torres, en el centro de la polémica por lucir una gorra con referencia a Donald Trump

La gorra del delantero español no había pasado desapercibida. El autor del gol de la final, en la que la 'Roja' se impuso por 1-0 a Argentina, ha estado recibiendo múltiples críticas durante estos días. Muchos aficionados le han señalado por este mensaje en referencia a la política de Donald Trump, provocando también críticas por llevar una pulsera de la Guardia Civil.

Ahora, Donald Trump echa más leña al fuego al atribuirse este mensaje como un homenaje o una referencia a su política, mientras que Ferrán disfruta de sus vacaciones en Ibiza junto a otros miembros de la Selección española como Marcos Llorente y Marc Pubill.