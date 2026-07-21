Mediaset ficha a Josep Pedrerol y se lleva ‘El Chiringuito’ de Atresmedia

El presentador firma un acuerdo de larga duración y llegará la próxima temporada con su equipo habitual, aunque todavía no se han confirmado el canal, el horario ni la fecha exacta de estreno

Josep Pedrerol ya tiene nueva casa televisiva. Apenas un día después de despedirse de Atresmedia, el periodista ha cerrado su incorporación a Mediaset mediante un acuerdo de larga duración que incluye la continuidad de ‘El Chiringuito’.

El formato regresará la próxima temporada acompañado por el equipo habitual de colaboradores. La operación pone fin a las dudas sobre su futuro, aunque todavía mantiene abiertas tres incógnitas importantes: dónde se emitirá, en qué horario y cuándo comenzará exactamente su nueva etapa.

Josep Pedrerol llega a Mediaset con todo su equipo

El acuerdo no se limita al fichaje individual del presentador. El grupo ha confirmado que Pedrerol se incorporará junto a los colaboradores que han construido la identidad del programa, manteniendo su mezcla de actualidad futbolística, debate, análisis y entretenimiento.

“Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes”, ha celebrado el periodista. Su primera reacción refleja la intención de conservar el carácter coral del espacio y evitar una transformación que lo aleje de la comunidad creada durante más de una década.

Pedrerol también ha dejado una declaración que resume su entusiasmo ante el cambio: “Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”.

El canal de ‘El Chiringuito’ continúa sin confirmarse

La comunicación oficial no especifica en qué cadena podrá verse el programa. Telecinco y Cuatro aparecen como los principales escaparates generalistas del grupo, mientras Energy ofrecería una continuidad más próxima a la etapa desarrollada en Mega, dentro de un canal temático.

Tampoco se han anunciado el horario ni el día concreto del estreno. La única referencia confirmada es que Pedrerol se pondrá al frente del formato durante la próxima temporada, por lo que la configuración definitiva deberá conocerse antes de que se complete la nueva parrilla.

El adiós de Pedrerol a Atresmedia después de trece años

La llegada se produce tras la ruptura amistosa entre el comunicador y su anterior grupo. Ambas partes acordaron finalizar una relación profesional de trece años, durante la que Pedrerol dirigió ‘El Chiringuito’ y presentó ‘Jugones’ en la sobremesa de laSexta.

Su despedida quedó completada el 20 de julio con un especial dedicado a la final del Mundial. El programa cerró su etapa como líder de los canales temáticos y después de consolidarse como uno de los contenidos deportivos con mayor capacidad para generar conversaciones y vídeos virales fuera de la televisión.

“Hemos trabajado con absoluta libertad”, destacó Pedrerol al anunciar su marcha. El periodista aseguró que la separación se produjo de manera amistosa y agradeció haber convertido la tertulia nocturna en un espacio de compañía, información y entretenimiento para sus seguidores.

‘Jugones’ no forma parte del acuerdo anunciado con Mediaset

La incorporación comunicada se refiere expresamente a Pedrerol, ‘El Chiringuito’ y su equipo habitual. No se ha anunciado que ‘Jugones’ vaya a trasladarse también a Mediaset ni que el periodista vaya a presentar inicialmente otro programa deportivo en su nueva casa.

El informativo de la Sexta queda así separado del formato nocturno. Pedrerol abandona los dos espacios que encabezaba en Atresmedia, pero únicamente la continuidad de ‘El Chiringuito’ está garantizada dentro del acuerdo conocido hasta ahora.

Mediaset apuesta por una marca con una gran comunidad digital

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos, considera que la llegada del equipo supone “un gran valor añadido” y destaca la posibilidad de construir entretenimiento alrededor del deporte y de sus principales protagonistas.

Pedrerol abre así una nueva etapa en una carrera televisiva que comenzó en Canal+, continuó con ‘Punto Pelota’ en Intereconomía y encontró su mayor continuidad en Atresmedia. Ahora afronta el desafío de trasladar su fórmula a la competencia sin perder los códigos que la hicieron reconocible.