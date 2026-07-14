Josep Pedrerol y El Chiringuito rompen con Atresmedia tras trece años

El periodista cerrará su etapa en Jugones y Mega con un especial tras la final del Mundial 2026, mientras Mediaset aparece como posible destino de su próximo proyecto televisivo

La final del Mundial 2026 también marcará el cierre de una etapa televisiva. Después de casi trece años de colaboración, Atresmedia y Josep Pedrerol han acordado separar sus caminos y terminar una relación que convirtió al periodista en una de las figuras más reconocibles del grupo.

La despedida llegará en la madrugada del 20 de julio, con un especial de El Chiringuito posterior a la final del torneo. El adiós afecta igualmente a Jugones, el informativo deportivo que el comunicador presentaba cada mediodía en La Sexta.

El Chiringuito cierra trece años en Atresmedia tras la final del Mundial

La salida se produce de mutuo acuerdo y pone fin a una etapa iniciada en 2013, cuando Pedrerol se incorporó a Atresmedia para ponerse al frente de Jugones. Pocos meses después, en enero de 2014, nació El Chiringuito de Jugones como heredero directo de Punto Pelota.

El programa comenzó en Nitro, pasó por La Sexta y Neox y terminó asentándose en Mega. Desde allí desarrolló una identidad basada en la información deportiva, el debate, las exclusivas, el entretenimiento y una puesta en escena que desbordó la televisión para crecer también en las redes sociales.

“Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad”, señaló el presentador en el comunicado de despedida. Pedrerol destacó la capacidad del espacio nocturno para acompañar y entretener, además del papel de Jugones dentro de la información polideportiva.

La compañía agradeció la profesionalidad, el compromiso y los resultados alcanzados por el periodista y su equipo. La ruptura no se presenta como un despido ni una guerra pública, sino como el cierre pactado de un ciclo de larga duración.

Josep Pedrerol deja también Jugones y abre una incógnita en La Sexta

La marcha obliga a Atresmedia a tomar decisiones sobre dos franjas distintas. Por un lado, deberá reorganizar Jugones, integrado en la sobremesa diaria de La Sexta. Por otro, pierde en Mega uno de sus formatos más identificables y con mayor capacidad para generar conversación tras los grandes partidos.

Pedrerol había construido alrededor de El Chiringuito una marca reconocible, apoyada en colaboradores con perfiles enfrentados, debates intensos y una cobertura especialmente fuerte del Real Madrid, el FC Barcelona, la Selección española y el mercado de fichajes.

Su último programa estará ligado al mayor acontecimiento deportivo del verano. La emisión posterior a la final del Mundial 2026 permitirá cerrar la etapa con el tipo de noche que mejor ha representado al espacio: fútbol de máxima repercusión, análisis inmediato y debate hasta la madrugada.

Mediaset aparece como posible destino para Pedrerol y su equipo

La siguiente pantalla todavía no ha sido anunciada oficialmente. Las informaciones publicadas durante los últimos días sitúan a Mediaset como la opción mejor colocada para incorporar al presentador junto a buena parte de su equipo y desarrollar un nuevo espacio deportivo.

Cuatro y Telecinco aparecen como posibles destinos, aunque por ahora no hay información oficial sobre el nuevo proyecto. También existió interés previo de RTVE, pero el escenario que cobra más fuerza conduce al grupo audiovisual rival de Atresmedia.

La despedida del 20 de julio no será únicamente el final de una temporada. Cerrará trece años de una alianza que transformó El Chiringuito en un fenómeno televisivo y dejará abierta la pregunta que ahora rodea a Pedrerol: dónde encenderá la próxima vez el plató.