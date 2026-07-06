Mbappé estalla contra una senadora de Paraguay tras la eliminación del Mundial: "Una mujer despreciable"

El máximo goleador de Francia ha lanzado unos mensajes muy duros contra una senadora de Paraguay, quién le lanzó varios mensajes racistas y amenazantes tras eliminar a la albirroja del Mundial 2026

Kylian Mbappé es el responsable de la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid anotó de penalti y aprovechó a la perfección la única ocasión en la que los jugadores de Gustavo Alfaro le dieron tregua en el área, lanzando una pena máxima que sirvió para abrir el marcador y darles la victoria por 1-0. Por ello, fue el blanco de la diana para una senadora de Paraguay, que ha lanzado unos mensajes racistas en su contra.

Por ello, el francés no se ha querido quedar callado y ha montado el lío a través de sus redes sociales, contestando a esta dirigente del país sudamericano y tachándola de "mujer despreciable e indigna de su cargo". Lo que está claro es que Francia está en los cuartos del Mundial y Paraguay quedó eliminado, con una imagen polémica por las duras entradas de sus jugadores y ahora por los mensajes de Celeste Amarilla, la senadora.

Mbappé estalla contra una senadora de Paraguay por racismo tras su eliminación en el Mundial

El delantero francés ha publicado un duro mensaje en sus redes sociales en la tarde de este lunes, días después de eliminar a Paraguay del Mundial, pero tenía claro que no iba a quedarse callado ante los mensajes racistas. "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribe el '10' de les 'Bleus'.

Aún más contundente fue al asegurar que "por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país".

El enfado de Mbappé por los insultos racistas de una senadora de Paraguay

Este tremendo enfado de Mbappé se debe a que este alto cargo de Paraguay se refirió a él con diferentes insultos racistas tras marcar a su país en los octavos del Mundial. Entre los ataques de la senadora paraguaya destaca la descripción del jugador francés, al que se refiere como un "camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Mbappé no sólo marcó el gol que eliminó a Paraguay, también fue uno de los más combativos contra los jugadores de la albirroja, que no dejaban de cometer faltas con mucha dureza y que enfadaron notablemente al máximo goleador francés. Por ello, Celeste Amarilla también lamenta no "haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido". Además, se atrevió a criticar su juego durante el partido, asegurando que Mbappé "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol", añadió la senadora.