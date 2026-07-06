Portugal - España, en directo los octavos de final del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo el derbi ibérico entre la Portugal de Roberto Martínez y la España de Luis de la Fuente, un duelo de máxima rivalidad por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a la selección lusa frente a una Roja que confía en el talento de Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzabal para seguir soñando

Desde este momento te acompañaremos con el mejor minuto a minuto.

Ya estamos por aquí, dos horas antes del pitido inicial, para contarte en directo todo lo que ocurra en el España - Portugal. A partir de las 21:00 horas, ambas selecciones se juegan mucho más que un billete a la siguiente ronda en un duelo que promete emociones fuertes.

Si hacemos un balance, favorece a la Roja, con 17 victorias, 18 empates y solo seis triunfos para el conjunto luso . Volvemos al 18 de diciembre de 1921, cuando España se impuso por 3-1 gracias a un gol de Meana y un doblete de Paulino Alcántara.

España y Portugal volverán a verse las caras por 42ª vez, en el que s igue siendo el rival al que más veces se ha enfrentado la selección española a lo largo de su historia.

De la Fuente repite el once que tuvo frente a Austria

Lamine Yamal ha publicado en su Instagram que está contento por el partido. No tiene miedo del combate frente al 'bicho'?

Portugal tiene ya todo listo... a la espera del XI inicial

Dani Olmo acaba de decir para la uno : "Portugal es un equipo como nosotros, que tiene la iniciativa, intenta tener la posesión, nosotros tenemos que intentar seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora".

Fernando Llorente , ha hablado DAZN: "Va a ser el partido más complicado hasta el momento, seguro que nos tienen muchas ganas y vamos a tener que dar lo mejor de nosotros".

Portugal y España se ven las caras hoy a las 21:00 horas en el estadio de Arlington (Texas). Un 'derbi' de octavos de final que se vivirá como una final para todos los aficionados y de los más difíciles de la fase. El vencedor se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del Estados Unidos - Bélgica.

Además de la rivalidad histórica entre ambos países, el partido supondrá un nuevo capítulo de un enfrentamiento que ha ganado protagonismo en los últimos años y que volverá a reunir sobre el césped a algunos de los mejores futbolistas del panorama internacional.

Una España que combina juventud y experiencia

La selección española viene de ganar 3-0 contra Austria en los dieciseisavos. La Roja volvió a mostrar una gran fiabilidad defensiva y eficacia en ataque, con Mikel Oyarzabal como uno de los nombres propios del encuentro.

España ha destacado por su posesión, la presión tras pérdida y la velocidad de sus futbolistas en los últimos metros. Lamine Yamal se ha convertido en uno de los principales argumentos ofensivos, mientras que Pedri y Fabián Ruiz marcan el ritmo del juego desde el centro del campo. Además, Mikel Oyarzabal atraviesa un gran momento de cara a portería y la defensa ha ofrecido solidez durante todo el campeonato.

Portugal, talento de sobra para pelear por el título

Portugal, por su parte, sufrió mucho más para eliminar a Croacia. El conjunto luso se impuso por 2-1 en un partido muy igualado y selló el pase gracias a un tanto en la recta final, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar el primer Mundial de su historia.

La selección lusa cuenta con una de las medulares más completas del campeonato gracias a Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, mientras que Bernardo Silva aporta creatividad entre líneas y Rafael Leão desequilibrio por banda. En ataque, Cristiano Ronaldo continúa siendo la gran referencia ofensiva y buscará liderar a Portugal en otro partido de máxima exigencia.

Su principal fortaleza es la calidad técnica de todas sus líneas y en la facilidad para generar ocasiones, aunque durante el Mundial también ha mostrado algunas dudas en defensa cuando los rivales conseguían superar en presión.

Un derbi con un puesto en cuartos en juego

Más allá del prestigio que supone eliminar a un rival directo, el ganador del Portugal - España seguirá vivo en la pelea por conquistar el Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones quiere despedirse antes de tiempo de un torneo en el que han dejado muestras de su potencial y que ahora entra en su fase más decisiva.

El partido estará dirigido por Anthony Taylor.