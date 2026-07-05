Oyarzabal y su contexto en la Real Sociedad: "Lo tengo todo ahí"

El delantero, que lleva cuatro goles con la selección española en el Mundial, habla de su situación personal en el cuadro donostiarra con el que suma once temporadas en la élite

Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad, está siendo uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero, con cuatro goles en el campeonato, se ha referido al equipo donostiarra y a su situación. "Lo tengo todo ahí", ha dicho.

Una respuesta que el capitán de la Real Sociedad ha ofrecido al ser preguntado por qué tiene el equipo vasco que no pueda encontrar fuera. "Tengo a mi familia viviendo a diez minutos de mi casa, a mi suegros viviendo a media hora, a mi amigos viviendo a media hora, a un círculo de amigos cercano que si necesito cualquier día cualquier cosa, me van a echar un capote en dos minutos", ha contestado en una entrevista en Marca desde Estados Unidos.

El delantero ha seguido sobre este asunto: "Para mí, para mi familia, para todo mi entorno, tenemos la vida que queremos: sus momentos de disfrute, los que puedes compartir con las personas que quiere, que es muy importante. Todo eso lo tengo ahí. Nunca se sabe lo que puede pasar, siempre lo he dicho. Pero también le digo todo por lo otro".

Oyarzabal tiene dos años más de contrato con la Real Sociedad

Todo viene por el extraordinario rendimiento que Oyarzabal está ofreciendo en el Mundial y que le ha colocado en el escaparate mundial. Tanto es así que su nombre fue relacionado con el posible interés de grandes clubes, como el FC Barcelona. El delantero, a sus 29 años, vive un momento muy especial con el reconocimiento por su nivel.

Oyarzabal tiene dos años más de contrato con la Real Sociedad, donde es todo un símbolo. Más allá de cuestiones económicas o de proyectos deportivos, el punta siempre se ha mostrado muy a gusto con el contexto que le ofrece el club donostiarra donde es un auténtico símbolo y donde ha desarrollado toda su carrera.

Once temporadas de Oyarzabal con la Real Sociedad con unos números llamativos

Los números de Oyarzabal son contundentes desde que debutara con el primer equipo en la temporada 15/16. Un total de once campañas, tras partir de la cantera de Zubieta. Son un total de 437 partidos los que ha disputado con la elástica realista en los que ha marcado 133 goles y ha dado 65 asistencias. Un total de 32.172 minutos a sus espaldas con la Real Sociedad. Además con el cuadro vasco ha conquistado dos títulos de la Copa del Rey, el último el pasado mes de abril en La Cartuja al imponerse en la final al Atlético de Madrid.

La vuelta de Oyarzabal a la disciplina de la Real Sociedad para ponerse a las órdenes de Pellegrino Matarazzo dependerá de la evolución de la selección española en el Mundial. El delantero, como todos los jugadores por norma, deben disfrutar de tres semanas de vacaciones. Si España avanzara al menos hasta semifinales también podría influir en los donostiarras que podrían ver aplazado el partido de su primera jornada liguera.