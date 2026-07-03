Oyarzabal le resta importancia a ser el 'pichichi': "Me importa más tener aquí a mi familia que pelear con Messi o Mbappé"

El delantero español, autor de un doblete ante Austria, insiste en que el objetivo de La Roja es seguir avanzando en el Mundial y destaca la unión del vestuario tras el pase a los octavos de final

Y Mikel Oyarzabal lo volvió a hacer. Volvió a ser decisivo para España.

El delantero de la Real Sociedad firmó un doblete en la victoria por 3-0 frente a Austria y se confirmó como uno de los nombres propios de la selección en este Mundial. Sin embargo, lejos de centrar el foco en su actuación individual, el atacante quiso destacar el trabajo del grupo y el ambiente que se vive dentro del vestuario de Luis de la Fuente.

Con cuatro goles en el torneo y compartiendo protagonismo con estrellas como Leo Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland en la lucha por el máximo goleador, Oyarzabal sorprendió al restar importancia a ese reconocimiento individual.

"Es que no me importa, lo digo de verdad. Me importa tener aquí a mi familia, a mi mujer, a mi hermana, a mis padres, a mi hijo conmigo. También el ambiente que tenemos dentro del vestuario, que es muy bueno, que es sano y que nos ayudamos entre todos. Eso es lo más importante porque todos tenemos el mismo objetivo común", afirmó tras el encuentro.

"Ojalá queden muchos días como este"

El delantero reconoció que la victoria frente a Austria fue una las mas completas y difíciles que han tenido hasta el momento. Aunque recordó que el camino hacia el título todavía es largo y quedan muchas selecciones buenas que pueden tocarle.

"Contento y feliz por la victoria, por el pase y a por más. Esperemos que haya más días como este. Creo que el equipo durante estos años ha dado motivos para confiar y creer. Por mucho que tengamos un día mejor o peor, el equipo siempre responde y siempre compite", explicó.

Oyarzabal también puso en valor la capacidad de la selección para sacar adelante partidos con menor importancia, como el anteriormente frente a Uruguay.

"Hay que saber ganar también cuando las cosas no salen del todo bien. Esto es un camino muy largo y ojalá todavía nos quede mucho tiempo aquí", señaló el internacional español.

Confianza plena en el equipo

Durante los últimos días, el entorno de la selección habría criticado el rendimiento mostrado por España en algunos tramos del torneo. Sin embargo, Oyarzabal aseguró que dentro del vestuario nunca han existido dudas.

"No sé de dónde sale ese pesimismo. Los motivos los busca quien quiere, pero nosotros estamos tranquilos, estamos confiados y creemos que se puede dar bien todo esto. Tenemos que seguir en esa línea, creyendo y confiando", comentó.

Los goles pasan a un segundo plano

Con cuatro tantos en el Mundial, Oyarzabal ya se ha convertido en uno de los máximos goleadores del torneo. Aun así, el atacante dejó claro que cambiaría cualquier premio individual por seguir avanzando con la selección.

"Ojalá no tenga que meter ni un gol más para que la cosa salga bien al equipo. Si puedo ayudar marcando, lo haré. Si no, intentaré hacerlo de otra manera. Lo importante es que esto siga así", aseguró.

El delantero incluso dedicó uno de sus goles a su hijo Martín, haciendo con la mano un M hacia la cámara para dedicárselo.

Oyarzabal volvió a demostrar que su liderazgo va mucho más allá de los goles. Mientras su nombre aparece junto al de las grandes estrellas del Mundial, el futbolista español mantiene los pies en el suelo y solo piensa en un objetivo: seguir acercando a España a una nueva final. El siguiente reto ya espera, pero en La Roja existe la sensación de que este grupo todavía tiene mucho fútbol por mostrar.