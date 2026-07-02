Maradona lo vio venir: las profecías de 2018 que hoy sacuden el Mundial

Diego Armando Maradona vuelve a estar presente una vez más con una de sus reflexiones que dejó hace ocho años sobre el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sus reflexiones se han cumplido, a día de hoy, y las hemos puesto en pie

Todo lo que Diego Armando Maradona dijo, se quedó muy en los pensamientos de los aficionados. Hoy no hemos podido no recordar sus palabras en 2018, dos años antes de que falleciera sobre su pensamiento de que Estados Unidos, México y Canadá acogiera un Mundial que a día de hoy se está celebrando y que va por la fase de dieciseisavos.

Aunque cuando lo dijera, todavía faltaba ocho años para este Mundial, el futbolista argentino dio una serie de advertencias sobre hacia donde estaba dirigiéndose el fútbol y el peso tan grande que estaban teniendo los comerciantes, sobretodo en una competición a nivel Internacional. Con el Mundial ya en marcha hemos podido comprobar que muchas predicciones de las que habló se están cumpliendo.

El futuro del Fútbol

Cuando por ese año se habló de hacer un Mundial con EEUU, México y Canadá, Maradona mostró su preocupación sobre el camino que estaba cogiendo el fútbol. Para él, este tipo de mundiales era la opción perfecta para que el negocio tuviera más peso en la organización del torneo y que otros aspectos deportivos se quedaran a la espalda de los intereses comerciales.

El campeón del mundo en 1986 aseguró que este Mundial se adaptaría a las exigencias del mercado donde habría más espacios para publicidad y decisiones donde se potenciara el espectáculo televisivo. "Los americanos querrán cuatro tiempos para la publicidad. No me gusta, no hay pasión, los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran y los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar", comentaba 'El Pelusa' entre risas.

Las pausas que reabren el debate

Ya se ha debatido mucho sobre las pausas de hidratación y si son favorables o no. Estas pausas ya han sido habituales en partidos donde hay temperaturas muy altas. Además de proteger la salud de los futbolistas, estos descansos también ofrecen una ventana para la emisión de anuncios televisivos, un aspecto que numerosos aficionados han relacionado con la predicción realizada por Maradona hace ocho años.

Pero, él no solo hablaba de lo comercial en el torneo, sino que también habló de que México, cuando se hiciera este Mundial, sería una de las anfitrionas a ganar el titulo. "Con ese Mundial sale ganando México, cuando México no lo merece. En realidad, si México gana dos partidos, llegan los mexicanos o a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, y para fuera", afirmó.

Y hasta ahora, parece que Maradona viajó al futuro para ver el Mundial del que tanto se estaba hablando. De momento México ha tenido cuatro victorias en lo que va de Mundial y ya espera a Inglaterra en los octavos de final.

Un legado que sigue vigente

El legado del exfutbolista argentino sigue muy presente entre los aficionados. Cada Mundial o cada partido de él revive algún momento importante sobre el césped, o palabras destacadas, o análisis... Pero en el presente solo han sido unas declaraciones que Diego Maradona dijo en el 2018 y que se están cumpliendo.