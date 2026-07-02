Freeman continúa adelante: seis futbolistas amarillos siguen vivos en el Mundial

El equipo castellonense solo ha perdido a Nicolas Pépé y Pape Gueye en la gran cita del fútbol mundial; tres de sus jugadores, los anfitriones canadienses y el estadounidense, siguen adelante y ya están en octavos a la espera de ver cómo les va a Renato Veiga (Portugal), Logan Costa (Cabo Verde) y Thomas Partey (Ghana)

El Mundial 2026 sigue dejando buenas noticias para el Villarreal CF. Alex Freeman, una de las sensaciones amarillas en la cita norteamericana, firmado el pasado mes de enero, ya está en los octavos de final después de que Estados Unidos superara a Bosnia-Herzegovina (2-0) en el Levi's Stadium de Santa Clara. El lateral fue titular una vez más para Mauricio Pochettino y disputó todo el encuentro, confirmándose como una pieza importante en el combinado estadounidense.

El triunfo permite a la selección anfitriona seguir soñando delante de su afición y citarse ahora con Bélgica en los octavos de final, un duelo de máxima exigencia en el que Freeman volverá a tener una magnífica oportunidad para seguir creciendo en el gran escaparate del fútbol mundial.

Para el Villarreal, además, supone mantener vivo a uno de sus representantes en un torneo que poco a poco va entrando en su fase decisiva.

Freeman vuelve a responder

Estados Unidos sufrió más de lo previsto para romper la resistencia bosnia. El conjunto de Pochettino dominó durante muchos minutos, llegó a celebrar un gol anulado a Folarin Balogun y encontró el premio justo antes del descanso, cuando el delantero del Mónaco aprovechó una acción embarullada dentro del área para firmar el 1-0.

El partido cambió por completo tras la expulsión del propio Balogun en el minuto 64. Con un jugador menos, Estados Unidos tuvo que dar un paso atrás y defenderse durante muchos minutos del empuje balcánico.

Fue ahí donde apareció la solidez colectiva del equipo norteamericano. Freeman volvió a completar un partido muy serio desde el carril derecho, ofreciendo equilibrio defensivo, intensidad en los duelos y ayudando a contener las llegadas de Bosnia en el tramo más comprometido del encuentro. Esta vez no encontró el premio del gol como en el partido contra Australia, pero sí cerró una actuación notable.

Ya en la recta final, Malik Tillman sentenció con un brillante lanzamiento de falta para certificar el pase estadounidense a los octavos de final.

Seis amarillos siguen soñando

Con la clasificación de Estados Unidos, el Villarreal mantiene todavía a seis futbolistas vinculados al club con opciones de seguir avanzando en el Mundial, la mitad de ellos ya en octavos.

Alex Freeman es, junto a los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, uno de los tres representantes amarillos que ya tienen asegurada su presencia en los octavos de final.

Canadá fue la primera en sellar su clasificación entre los futbolistas del 'Submarino' y ahora se suma una selección estadounidense, también anfitriona, que está respondiendo a las expectativas generadas tras una brillante fase de grupos.

Portugal, Cabo Verde y Ghana, a expensas

La representación grogueta en las eliminatorias todavía puede aumentar en los próximos días. Renato Veiga buscará el pase con Portugal, una de las grandes favoritas al título y que parte con ventaja para continuar su camino en el torneo, aunque se mide en esta primera ronda eliminatoria a la complicada Croacia de Luka Modric.

Más complicada parece la misión de Logan Costa. Cabo Verde parte como víctima propicia ante la Argentina de Leo Messi, vigente campeona del mundo y una de las principales candidatas a levantar nuevamente la Copa del Mundo. El central amarillo afronta uno de los retos más difíciles de toda la competición.

También queda por jugar Thomas Partey. Aunque el centrocampista ya no pertenece al Villarreal tras finalizar su contrato este verano, su papel durante la pasada temporada invita a seguir de cerca la participación de Ghana, que todavía mantiene intactas sus opciones de clasificación y que también tiene una misión difícil con su enfrentamiento contra Colombia.

Pépé y Pape Gueye ya dijeron adiós

El Mundial ya ha dejado dos bajas importantes para el Villarreal. El primero en caer fue Nicolás Pépé. Costa de Marfil no logró superar la primera eliminatoria pese a su buena fase de grupos y el gran papel desempeñado por el extremo amarillo, que incluso firmó un doblete decisivo durante esta primera fase para clasificar a los marfileños.

La segunda eliminación fue mucho más amarga. Senegal cayó ante Bélgica en un encuentro que llegó a dominar por 0-2 y terminó perdiendo por 3-2 en la prórroga. Pape Gueye fue protagonista tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El centrocampista, que además ha sido uno de los nombres propios del mercado de fichajes por el interés que despierta en varios clubes europeos, terminó muy molesto con el cuerpo técnico senegalés y anunció públicamente que hará una pausa en la selección mientras continúe el actual seleccionador, unas declaraciones que han provocado una importante crisis dentro de los Leones de la Teranga.

El Villarreal sigue muy presente en el Mundial

De esta forma, y a falta de que concluyan todos los cruces, el Villarreal continúa teniendo un protagonismo notable en el torneo. Seis futbolistas vinculados al club siguen con opciones de avanzar, tres de ellos ya tienen asegurado su billete para los octavos de final y otros tres todavía están a un partido de conseguirlo.

No obstante, el gran protagonista groguet en la gran cita sigue siendo Alex Freeman. El lateral estadounidense continúa creciendo a pasos agigantados y ya espera a Bélgica en un duelo que medirá las aspiraciones reales de una selección que sueña con hacer historia delante de su público y que cuenta con un jugador del Villarreal como uno de sus titulares habituales.