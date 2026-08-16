Iñigo Pérez: "No hemos sido capaces de hacer frente a ese ambiente"

El entrenador del Villarreal hizo autocrítica tras el empate ante el Racing y reconoció que su equipo no fue capaz de igualar la intensidad del conjunto cántabro en el inicio; el técnico amarillo puso en valor la reacción tras el 2-0, aunque admitió que faltó precisión para completar la remontada

Iñigo Pérez no terminó satisfecho con la imagen de su equipo en el estreno liguero. El conjunto amarillo tuvo que remontar un 2-0 ante un Racing de Santander que salió lanzado en su regreso a Primera División y que consiguió poner contra las cuerdas al equipo castellonense durante buena parte de la primera mitad.

"Estoy de acuerdo que, igual que nos ha perjudicado no entrar en el partido con la frecuencia emocional requerida, la parte positiva es esa respuesta. Siempre hay cosas rescatables", subrayó.

El técnico del Villarreal reconoció que sus futbolistas no fueron capaces de responder al contexto emocional que se encontraron en El Sardinero y señaló que será necesario analizar las razones que explican ese mal comienzo.

"Lo que tenía claro es que el Racing iba a jugar como ha jugado. La frecuencia emocional y el ambiente no podía ser otro. No hemos sido capaces de hacer frente a ese ambiente, después nos hemos repuesto, hemos creado ocasiones y hemos marcado dos goles. Ha habido un tramo al final que, por querer ganar el partido, nos hemos precipitado. Me gusta ser justo y creo que la fatiga y la imprecisión que llevan estas fechas nos ha impedido tener oportunidades para desempatar", comentó.

El segundo gol y la apuesta por salir jugando

Uno de los aspectos sobre los que fue preguntado el míster fue el segundo tanto del Racing, que llegó después de una acción en la salida de balón. El entrenador defendió su propuesta y, en particular, a Juan Foyth, señalando que el argentino suele tener un elevado porcentaje de acierto en este tipo de decisiones.

"Sobre el segundo gol, en una acción de salida de juego, siempre que sale bien, llegas de una área a la otra y generar peligro, todo el mundo lo aplaude. Cuando ocurre lo contrario te quedas solo en la propuesta. Pero no me preocupa, y menos con Foyth cuyo índice de acierto es muy alto en las decisiones que toma. Tendremos que ver qué ha sucedido. Sobre los árbitros, he cambiado de equipo pero mi respuesta es la misma".

La reacción tras el 2-0, lo mejor

A pesar de la autocrítica, el entrenador amarillo quiso destacar la capacidad de reacción de sus jugadores. El Villarreal fue capaz de igualar el marcador antes del descanso y afrontó la segunda mitad con opciones de completar la remontada.

El empate deja al Villarreal con un punto en su primer partido oficial, aunque con la sensación de que tuvo argumentos para haber podido sacar algo más de su visita a Santander. La falta de precisión en los últimos metros terminó pesando en un tramo final en el que ambos equipos buscaron el tercer gol.

"La parte positiva es la respuesta tras ir perdiendo por dos a cero. Siempre hay cosas rescatables y más en este contexto. La segunda parte hemos comenzado bien pero nos ha faltado finura en el último tercio, y eso hace que concedas alguna transición como ha pasado", comentó.

Un Sardinero que impresionó al técnico

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Íñigo Pérez también quiso detenerse en el ambiente que se vivió en el estadio cántabro. El regreso del Racing a Primera después de 14 años convirtió el encuentro en una cita especialmente emotiva y el técnico del Villarreal reconoció haber disfrutado de la atmósfera.

"El ambiente me ha encantado, me produce alegría. Jugué aquí cuando el Racing estaba en Segunda B y era otro ambiente. Verlo ahora es un disfrute para cualquiera que esté en el estadio", valoró.

Elogios al Racing de José Alberto

Iñigo Pérez también valoró el partido realizado por el Racing y destacó que el conjunto cántabro mantiene una identidad reconocible después de varias temporadas en Segunda División. Para el entrenador del Villarreal, mantener esas señas de identidad puede ser una de las claves para afrontar el regreso a la máxima categoría.

"He visto al Racing con las mismas ideas y estilo que estos años en Segunda. En mi opinión es acertado mantener la identidad que te ha dado éxitos. La Primera es muy larga y habrá vaivenes. El tiempo nos dirá si Villarreal y Racing pueden superarlos", declaró.

El entrenador amarillo evitó sacar conclusiones definitivas de un primer partido en el que el contexto también tuvo mucho peso. El Racing afrontó el encuentro impulsado por la ilusión de su regreso a Primera, mientras que el Villarreal tuvo que adaptarse a un escenario que no esperaba encontrar tan complicado.

Iñigo Pérez respalda a Luiz Júnior

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue Luiz Júnior. El guardameta del Villarreal quedó señalado en algunas acciones del encuentro, pero Íñigo Pérez salió en su defensa y rechazó individualizar los errores después de un partido en el que, según explicó, todo el equipo tuvo mejores y peores momentos.

"No me preocupa su actuación. Cuando uno falla tiende a estar en soledad. Luiz ha tenido una actuación acorde a la del resto del equipo, con decisiones mejores y peores. Pero de eso va el fútbol. La sintonía que tenga un jugador con la afición, más que por el índice de aciertos o errores muchas veces tiene más que ver con otras cosas que transmita. En su caso no conozco el contexto en el Villarreal, pero tiene nivel y viene mejorando", asumió.

Errores en la salida de balón

Por último, Iñigo Pérez reconoció que uno de los aspectos que más tendrá que analizar el Villarreal es el funcionamiento de la presión y la salida de balón. El técnico considera que durante la pretemporada el equipo había mostrado un nivel superior en ambas facetas, incluso frente a rivales que también exigían mucho en este apartado.

"Hemos estado mejor en la salida de balón y en la presión en pretemporada ante equipos que también lo hacían muy bien. Hoy nos hemos estado tan finos y habrá que ver de nuevo el partido para analizar porque no hemos podido mantener esta línea", finalizó.

En cualquier caso, el empate permite al Villarreal arrancar sumando, pero es evidente que este estreno también deja deberes para el míster pamplonés, que ya tiene identificados varios aspectos que deberá corregir para que el equipo mantenga durante los 90 minutos el nivel que había mostrado durante la fase de preparación.