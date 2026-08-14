José Alberto avisa al Villarreal antes del debut: "No vamos a renunciar a nuestros principios"

El entrenador del Racing de Santander analiza al Villarreal antes del estreno en Primera División y destaca la continuidad de su buen juego con Iñigo Pérez: "Mantienen la idea de Marcelino, le ha dado continuidad, aunque con matices"; el míster asturiano confirma que su equipo, campeón de Segunda, no cambiará su estilo y apuesta por un partido abierto en El Sardinero

José Alberto López ya cuenta las horas para el reestreno del Racing de Santander en Primera División. El conjunto cántabro recibirá este domingo al Villarreal en El Sardinero en su regreso a la máxima categoría y su entrenador ha dejado claro que no piensa modificar la identidad que llevó al equipo hasta la élite.

En una rueda de prensa marcada por el análisis del conjunto de Iñigo Pérez, el técnico asturiano puso en valor el nivel del 'Submarino', su continuidad respecto a la etapa de Marcelino y la dificultad del reto que tendrá por delante su equipo.

José Alberto no cambia su plan ante el Villarreal

El Racing afronta su regreso a Primera con la intención de mantener el fútbol que le permitió conseguir el ascenso. José Alberto entiende que la categoría obliga a introducir matices, pero no hasta el punto de renunciar a las señas de identidad del equipo.

El entrenador racinguista insistió en esa idea al referirse directamente al encuentro frente al Villarreal. "Vamos a jugar para ganar cada domingo y siendo fieles a nuestro estilo, yendo a ganar por un gol más, no vamos a renunciar a nuestros principios, que es lo que nos ha hecho llenar El Sardinero y estar en Primera. No vamos a pensar en protegernos y en cambiar nuestro estilo, aunque daremos matices por la categoría si es para mejorar la idea. Nuestro objetivo es la permanencia".

El debut tendrá además un componente especial para el Racing ya que el Villarreal será el primer gran rival que medirá la evolución del conjunto cántabro en la máxima categoría.

Elogios al Villarreal de Iñigo Pérez

José Alberto dedicó buena parte de su comparecencia a analizar al Villarreal y destacó especialmente la continuidad que ha encontrado el equipo amarillo con Iñigo Pérez. Para el entrenador del Racing, el cambio en el banquillo no ha supuesto una ruptura con la propuesta que tenía el 'Submarino' con Marcelino.

"El Villarreal es un gran equipo, fue el tercero en Liga e hizo una temporada extraordinaria. Con Iñigo Pérez como entrenador mantienen la idea de Marcelino, le ha dado continuidad, aunque con matices, siendo un equipo muy reconocible durante la pretemporada, muy agresivo en campo contrario, como hacía en el Rayo. Tienen jugadores de una talla importante a nivel internacional y un equipo de gran nivel, es un reto enfrentarnos a este tipo de equipos y peleamos mucho para poder llegar hasta aquí”.

Precisamente esa capacidad para mantener una identidad reconocible pese al cambio de entrenador es uno de los aspectos que más destaca José Alberto del rival con el que comenzará la temporada. El técnico asturiano también resumió las principales virtudes que ha detectado en el Villarreal durante la pretemporada.

El recuerdo de la Copa y el salto a Primera

El enfrentamiento entre Racing y Villarreal también trae a la memoria el último duelo entre ambos equipos, en el que los cántabros consiguieron eliminar al 'Submarino' en la Copa del Rey. Sin embargo, José Alberto sabe que el escenario del domingo será diferente y que el Villarreal supondrá una prueba de máxima exigencia.

Para el técnico, precisamente enfrentarse cada semana a rivales de esta entidad es el premio al camino recorrido durante las últimas temporadas. "Queríamos vivir este tipo de partidos todas las semanas y lo hemos conseguido", apostilló.

José Alberto pide paciencia con Gustavo Puerta

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Gustavo Puerta, por cuyo futuro existe incertidumbre en pleno mercado. José Alberto no ocultó su deseo de contar con el futbolista y destacó el crecimiento que ha experimentado durante su etapa en Santander. “Es muy importante, ha sido determinante y ha tenido un crecimiento brutal. Lo vimos en el Mundial, es muy importante para nosotros, nos dio un salto de calidad y es un lujo poder entrenarlo y disfrutarlo cada día. Esperamos que nos aporte muchísimo y puede disfrutar muchísimo con este club mucho tiempo, él es consciente de que en Primera tiene mucha repercusión”.

El técnico también se pronunció sobre Jorge Salinas y dejó claro que su intención es que ambos continúen en el Racing, aunque el mercado todavía puede condicionar sus respectivos futuros.

Canales, Pedro Felipe y Zabiri

José Alberto también habló de las incorporaciones racinguistas y pidió tiempo para los nuevos futbolistas Pedro Felipe y Zabiri, que necesitan adaptarse a su nuevo equipo y a la categoría. "Necesitan adaptación y semanas, pero son jugadores de nivel, desde el principio se les ve".

Además, se refirió a Sergio Canales, uno de los grandes nombres de este nuevo Racing y un jugador con experiencia suficiente para asumir protagonismo en Primera. "Es un gran jugador, tiene muchísimas ganas de ayudarnos y una ilusión por vivir un partido de Primera en El Sardinero con el Racing como tenemos todos, estamos súper contentos de tenerle aquí".

José Alberto también quiso destacar el camino recorrido por el club y la responsabilidad que supone ahora competir en Primera División. Además, aseguró que seguirá trabajando "con los pies en el suelo" para llevar al club "lo más arriba que se pueda".

Duda en la portería para recibir al Villarreal

Una de las incógnitas que todavía no ha resuelto el entrenador es quién ocupará la portería frente al Villarreal. Simon Eriksson, Laro Gómez y el recién llegado Julen Agirrezabala compiten por el puesto. José Alberto destacó también la experiencia de Agirrezabala y su capacidad para adaptarse rápidamente al nuevo equipo.

El técnico asturiano reconoce que elegir entre los tres no será sencillo, aunque ha querido quitar presión a una decisión que tomará pensando exclusivamente en lo que considera mejor para el equipo. "No lo tengo claro porque estoy muy contento tanto con la pretemporada de Eriksson y de Laro", señaló el técnico, que valoró la experiencia de Agirrezabala y su capacidad para ofrecer "rendimiento inmediato".

"Son decisiones siempre difíciles, pero que las tengo que tomar yo desde la calma, desde la tranquilidad y desde ver lo que es mejor para el equipo", concluyó.

Así llega el Racing al estreno ante el Villarreal: fiel a sus principios, convencido de que no necesita cambiar su identidad para competir en Primera y dispuesto a medir su nuevo proyecto contra uno de los equipos que mejor representa la continuidad de una idea de juego pese al cambio de entrenador.