La 'fórmula Villarreal-Iñigo Pérez' se resuelve con victoria casi segura en el estreno

El 'Submarino' ha puntuado en seis de sus últimos siete estrenos ligueros, unos antecedentes que se unen a los dos inicios ligueros de su nuevo entrenador, ambos triunfantes y fuera de casa, por lo que el conjunto castellonense es muy favorito para comenzar con buen pie ante el recién ascendido Racing de Santander

El Villarreal afronta su estreno en LaLiga 2026/2027 con un argumento que invita más que nunca al optimismo. El conjunto de Iñigo Pérez visita El Sardinero este domingo 16 de agosto para medirse al Racing de Santander y lo hace respaldado por dos rachas especialmente favorables: el técnico navarro ganó sus dos primeros partidos de Liga como entrenador y el Villarreal ha puntuado en seis de sus últimos siete estrenos ligueros.

Ambas estadísticas convierten al 'Submarino' en un favorito firme del duelo para comenzar el campeonato con una victoria.

Iñigo Pérez siempre gana en sus estrenos ligueros

No es la primera vez que el técnico navarro afronta una primera jornada de Primera División lejos de casa. Y sus antecedentes no pueden ser mejores. Desde que se estrenó en la máxima categoría con el Rayo Vallecano en febrero de 2024, Pérez ha dirigido dos comienzos de Liga completos y en ambos consiguió llevarse los tres puntos como visitante.

En la temporada 2024/2025, el Rayo abrió el campeonato en Anoeta frente a la Real Sociedad y consiguió imponerse por 1-2. Jorge de Frutos y Sergio Camello fueron los goleadores de aquel triunfo.

Un año después, el técnico volvió a comenzar el curso lejos de Vallecas. El escenario fue Montilivi y el resultado, todavía mejor: 1-3 ante el Girona. De Frutos volvió a marcar, acompañado esta vez por Álvaro García e Isi Palazón, que convirtió un penalti.

Esta vez el escenario de su arranque será El Sardinero, donde Iñigo Pérez se presentará con un pleno de dos victorias en sus dos primeros estrenos ligueros, ambos además fuera de casa, estadística que el Villarreal quiere prolongar este domingo en Santander.

El Villarreal también sabe cómo empezar

Los precedentes del 'Submarino' amarillo tampoco son malos. El conjunto castellonense ha puntuado en seis de sus últimos siete estrenos ligueros, con un balance de dos victorias y cuatro empates en ese periodo. En esos seis encuentros acumuló diez goles a favor y siete en contra. La única derrota de esta racha se produjo en la temporada 2023/2024, cuando el Villarreal cayó en La Cerámica ante el Betis por 1-2.

El buen comportamiento en las primeras jornadas comenzó en 2019 con un espectacular empate 4-4 ante el Granada. Un año después volvió a sumar frente al Huesca (1-1) y en 2021 repitió resultado contra el Granada (0-0).

El último precedente, ante otro recién ascendido

El Villarreal no disputa un estreno liguero como visitante desde la temporada 2022/2023. En aquella ocasión, el resultado fue contundente: victoria por 0-3 ante el Valladolid. Nico Jackson abrió el camino y Álex Baena completó la goleada con un doblete.

Desde entonces, el 'Submarino' ha comenzado las tres últimas temporadas en La Cerámica: perdió ante el Betis (1-2), empató frente al Atlético de Madrid (2-2) y la pasada campaña derrotó al Real Oviedo por 2-0.

Este último resultado tiene un paralelismo con el partido de El Sardinero. El Oviedo era entonces un recién ascendido, como lo es ahora el Racing de Santander, que afronta su regreso a Primera División con la ilusión de estrenarse ante su público.