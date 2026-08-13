El Villarreal hace caja con sus ‘ventas fantasma’ y suma millones sin tocar su plantilla

El Villarreal ha encontrado una vía de ingresos más allá de las grandes ventas de su plantilla. El club castellonense sigue sacando rendimiento a antiguos jugadores gracias a porcentajes de futuras ventas y derechos de formación, una fórmula que ya le ha permitido sumar varios millones este verano

El Villarreal ha encontrado una vía inesperada para reforzar sus cuentas durante este mercado de fichajes. A la espera de que pueda producirse alguna salida importante en la recta final del verano, el club castellonense está sacando rendimiento económico a operaciones realizadas años atrás gracias a los porcentajes que se reservó sobre futuras ventas.

El último ejemplo es Haissem Hassan, cuyo traspaso del Oviedo al Celtic de Glasgow dejará un nuevo ingreso en las arcas del conjunto amarillo. El egipcio llegó a la cantera del Villarreal con apenas 18 años y, cuando posteriormente fue vendido al conjunto asturiano, el club se guardó un 40% de una futura venta. Aquella operación se cerró inicialmente por 1,5 millones de euros, a los que se sumaron otros 400.000 euros después del ascenso del Oviedo a Primera. Ahora, con su salto al Celtic, el Villarreal volverá a beneficiarse de aquel acuerdo y recibirá más de dos millones de euros.

Fer Niño también deja dinero

Otro de los casos recientes es el de Fer Niño, cuyo traspaso del Burgos al Elche también ha permitido al conjunto castellonense hacer caja.

Cuando el Villarreal lo traspasó en 2023, se reservó un 30% de los derechos de una futura venta. El delantero ha sido adquirido ahora por el Elche por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, lo que activa esa cláusula y permite al club amarillo ingresar alrededor de 1,2 millones.

Dos operaciones que, sin necesidad de incorporar nuevos futbolistas a su plantilla, ayudan a que el balance del mercado siga siendo favorable.

Terrats y Forés ya dejaron tres millones

Antes de las operaciones de Hassan y Fer Niño, el Villarreal ya había encontrado otra fuente de ingresos en dos futbolistas que regresaban de sus respectivas cesiones.

Ramon Terrats fue traspasado al Getafe después de regresar de su préstamo en el Espanyol. La operación dejó aproximadamente 2,5 millones de euros en las arcas del Villarreal.

A esa cantidad se sumaron los cerca de 500.000 euros abonados por el Burgos para hacerse con los servicios de Álex Forés, que la pasada temporada había jugado cedido en el Oviedo.

En total, otros tres millones de euros procedentes de futbolistas que ya no formaban parte de los planes del primer equipo.

Ivan Martín puede ser el siguiente

La lista todavía podría crecer antes de que se cierre el mercado. Uno de los nombres que pueden volver a dejar beneficios en el Villareal es Iván Martín, actualmente en el Girona.

El centrocampista está siendo relacionado con clubes como el Rayo Vallecano o el Racing, y el Villarreal permanece atento porque conserva un 30% de sus derechos futuros. Una hipotética salida activaría nuevamente esa participación y supondría otro ingreso para el club.

Rodri y Nico Jackson, dos operaciones que pueden dejar otro ‘pellizco’

A más largo alcance, el Villarreal también está pendiente de dos operaciones de mayor dimensión que podrían reportarle ingresos gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que recompensa a los clubes que participaron en la formación de un futbolista entre los 12 y los 23 años.

El sistema reparte un 5% del importe de cada transferencia entre los clubes formadores, con un 0,5% por cada temporada entre los 16 y los 23 años.

Uno de los casos más interesantes es el de Rodri Hernández. El centrocampista pasó cinco temporadas en el Villarreal dentro de ese periodo, por lo que al club amarillo le correspondería un 2,5% de una futura transferencia. Si su salida se produjera por unos 65 millones de euros, el Villarreal podría recibir más de 1,5 millones.

También está pendiente el futuro de Nicolás Jackson, que podría protagonizar un nuevo movimiento en el mercado. Las últimas informaciones apuntan a negociaciones entre Chelsea y Aston Villa por el delantero por una cantidad similar. El senegalés pasó cuatro años en el Villarreal, por lo que una operación de este tipo también supondría un ingreso para el club castellonense.

De esta manera, mientras el Villarreal mantiene abierta la puerta a posibles movimientos en su actual plantilla, el club continúa sacando rendimiento a decisiones tomadas años atrás. Porcentajes, derechos de formación y cláusulas de futuras ventas que ahora se transforman en millones para las arcas amarillas.