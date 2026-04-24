El fichaje de Diego Conde pretendido por el Sevilla, con la misma fórmula del Villareal con Danjuma

Desde Villarreal apuntan a ESTADIO la postura transigente del Villarreal y su vía preferida para la salida este verano del meta madrileño, que concuerda con las intenciones nervionenses

El Sevilla remodelará íntegramente la portería para la 26/27 al terminar contrato Nyland y por la dificultad extrema de retener a Vlachodimos una vez termine la cesión por las exigencias económicas del Newcastle.

Por ello, Antonio Cordón, dentro de un contexto pleno de incertidumbre en el plano deportivo y en el institucional, trabaja con cautela, pero sin dejar de dar pasos al frente para que no se escapen posibles oportunidades del próximo mercado, ya que, con sus limitaciones económicas, es crucial adelantarse al resto de pretendientes por los objetivos marcados en agenda para posiciones como la portería.

Diego Conde, entre los preferidos para la portería

Entre ellos, como apuntó días atrás el periodista Mateo Moretto, Antonio Cordón se ha fijado en Diego Conde, meta de 27 años que ya estuvo en la agenda sevillista en mercados anteriores y que el verano de 2024 recaló en el Villarreal procedente del Leganés a cambio de cuatro millones.

Y es que Conde encaja perfectamente en el perfil buscado, porque, más allá de que se manejan buenos informes, se trata de una opción factible económicamente, pues no requerirá un importante esfuerzo en este sentido por sus circunstancias actuales en La Cerámica.

No en vano, solo ha disputado un partido este curso, en la Copa, pues se erige en la tercera opción de Marcelino por detrás de Luiz Júnior, el titular, y Arnau Tenas, fichado el pasado verano. Por ello, saldrá este verano y el club castellonense será transigente en las condiciones para su marcha.

El Villarreal prefiere traspasarlo sin intenciones exigentes

De este modo, desde Villarreal, fuentes cercanas a la entidad amarilla explican a ESTADIO Deportivo el plan amarillo con Diego Conde de cara a la próxima ventana estival. Así, a pesar de que le quedan tres años más de contrato, no priorizan a priori la cesión por un curso con opción a compra, sino, que a día de hoy, prefieren un traspaso para obtener rédito, ya sea de manera inmediata o por medio de bonus.

En este sentido, en la planta noble del 'Submarino' se manejarían dos vías a día de hoy, ya dependiendo de ofertas y de la voluntad del jugador, si bien ninguna de ellas exige un esfuerzo financiero.

La primera sería un traspaso por una cantidad asequible y la segunda repetir la fórmula con Danjuma empleada el pasado verano con su pase al Valencia, con el matiz de que el extremo terminaba contrato este 30 de junio.

Un fichaje 'gratis' si el meta aprieta

Es decir, una venta a coste cero, pero con pluses en función de objetivos para obtener beneficios con su marcha. Obviamente, esta sería la vía preferida por Antonio Cordón, la quemas cuadra en su hoja de ruta de gastar lo menos posible. Cabe recordar que los dos clubes mantiene una buena relación después de haber cerrado en enero la cesión de Alfon.

Como es lógico, en una situación de esta índole, la posición del objetivo, Diego Conde, será fundamental para determinar la exigencia final del Villarreal, y todo do apunta a que vería con buenos ojos esta posibilidad, que supondría también el regreso de su esposa, Ana Moya, natural de Cádiz, a la ciudad donde realizó los estudios de Magisterio y dio sus primeros pasos como modelo.