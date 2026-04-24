Paco Jémez: "Si alguien pone en entredicho a Manuel Pellegrini qué no dirán de los demás"

El entrenador canario, actualmente en el cuerpo técnico del West Ham, analiza en exclusiva con ESTADIO Deportivo las críticas a Pellegrini y la complicada situación del Sevilla

La temporada todavía no ha terminado, pero en el entorno del Real Betis hay un mal sabor de boca con la campaña que ha realizado el equipo. La forma en la que se cayó en Copa y en Europa League no ha sentado nada bien a la afición, donde una parte habla de un fin de ciclo de Manuel Pellegrini, el que para otros muchos es el mejor entrenador de la historia del Betis.

El 'Ingeniero' va a lograr estar seis años seguidos en Europa, algo histórico para el club de Heliópolis, y todavía puede jugar la Liga de Campeones el curso que viene si acaba quinto en LaLiga y España consigue la plaza extra para la Champions. Mirándolo en perspectiva, las críticas al chileno no son muy comprensibles; así opina también Paco Jémez, que en su entrevista en exclusiva con ESTADIO Deportivo muestra su incredulidad por las dudas con Pellegrini.

El hoy segundo entrenador del West Ham explica que la "memoria en el fútbol es corta" y, por tanto, también es "injusta". De ahí que no entienda las críticas al técnico verdiblanco.

"Si alguien pone en entredicho a Manuel Pellegrini, imagínate qué no dirán de los demás, imagínate qué no dirán del resto. Es parte de nuestro trabajo. Yo ya hace mucho tiempo que me di cuenta de que pelear contra eso es pelear contra algo que no se puede cambiar", explica Jémez.

"Puede haber un entrenador que haya conseguido cosas espectaculares, pero en el momento en el que no empieza a ganar, su crédito se ha acabado y se va a buscar a otro. Y eso no ha pasado solo en el Betis; pasa en el Betis y pasa en todos los sitios del mundo y en todos los equipos del mundo. Es decir, el fútbol es ganar, ganar, ganar, ganar a diario y nadie te va a sostener en un banquillo porque digan: 'hostia, este hombre nos hizo ganar hace dos años'. Puedes tener cierto margen más de confianza, pero cuando los resultados no son los adecuados, no son los que el club quiere o los que la afición cree que tienen que ser, la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. Y los entrenadores ya lo tenemos asumido", añade.

Eso sí, el ex del Rayo no piensa que haya que "vivir de lo que hiciste en el pasado", "porque el fútbol es muy del presente, es muy del día a día". Aunque Jémez matiza que una cosa es "que tú digas que hay que hacer un cambio de entrenador porque las cosas no salen bien, y otra cosa es que cuestiones a ese entrenador con el bagaje que tiene. Eso no es justo".

"Yo puedo llegar a un entrenador y decir: 'usted ha tenido un bagaje fantástico, pero las cosas no salen bien, yo tengo que cambiar'. Ahora, poner en entredicho la labor de Manuel Pellegrini, porque ahora, a lo mejor, los resultados no están siendo tan buenos como anteriormente, eso es poner en entredicho a Manuel Pellegrini, y creo que eso está por encima de cualquier juicio de valor. El valor de Manuel Pellegrini es tremendamente alto, gane o no gane, porque se lo ha ganado a pulso", concluye Paco Jémez.

La delicada situación del Sevilla

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, Paco Jémez también habló de los ciclos en el mundo del fútbol y la delicada situación que atraviesan clubes como el Sevilla FC o el Valencia. Una situación "rara", pero que para él es "un poco la historia del fútbol", ya que lo compara con lo que han vivido otros históricos como el Deportivo de La Coruña o el Real Zaragoza.

Parece que hoy en día se ve más ese tipo de inercia en algunos equipos que, en pocos años de estar en Primera División, acaban en Primera RFEF. Bueno, hay que ponerse manos a la obra, trabajar, hacer las cosas mejor e intentar sacar el mayor beneficio, el mayor rédito de cada club, de cada equipo, de cada plantilla. Pero bueno, yo les deseo a todos lo mejor. El Sevilla es un equipo que realmente tiene que estar en Primera división sí o sí, siempre. Y espero que puedan seguir jugando derbis Betis-Sevilla y Sevilla-Betis por muchos años en Primera división", asegura Paco Jémez.