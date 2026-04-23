Edin Terzic ya planificia el Athletic Club 26/27: salidas, renovaciones y nombres propios

A falta de oficialidad -la cual se espera una vez que Valverde acabe su etapa en San Mamés- el técnico alemán ya ejerce como preparador rojiblanco para el próximo curso, avanzando tímidamente en una planificación en la que ya se están tratando diferentes nombres

El técnico alemán Edin Terzic será el relevo de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic Club. Así, al menos, lo dice el preacuerdo alcanzado entre el preparador germano y Uriarte como candidato a la presidencia del conjunto bilbaíno, donde ha sido reelegido y, por tanto, se haría efectivo una vez que finalice la temporada.

Confirmado que Valverde no seguirá al frente del banquillo rojiblanco, al 'Txingurri' le quedan seis partidos por delante para cerrar su andadura en San Mamés, siendo matemáticamente factible aún la clasificación europea, aunque bastante improbable.

Un epílogo bastante descafeinado tras cuatro años al frente del banquillo del Athletic Club, con el que ganó la Copa del Rey en 2024, poniendo fin a un sequía que duraba 40 años, y clasificando al equipo para Champions este curso. Una máxima exigencia a nivel europeo que, sumada al rosario de lesiones que han afectado a algunos de los hombres más importantes del plantel, han propiciado que la 25/26 haya sido una temporada bastante más pesada de lo esperado.

Edin Terzic ya planifica el Athletic Club 2026/2027

La intención inicial de Uriarte era renovar a Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club, algo que, sin embargo, se topó con la negativa del propio técnico, quien entendía que su etapa en San Mamés estaba ya finalizada.

Por ello, en Ibaigaine se pusieron manos a la obra, decantándose por el ahora comentarista en la televisión de Alemania, una vez que se encontrara sin equipo tras abandonar el Dortmund. Terzic no fue la única opción extranjera tanteada, habiéndose contactado, también Roberto de Zerbi o Pochettino, al que había que esperar a que finalizara el Mundial de este verano, al ser seleccionador de Estados Unidos, tal y como apunta El Correo.

Andoni Iraola, sin embargo, nunca ha sido uno de los técnicos en el ramillete de futuribles, a pesar de la opinión de una inmensa mayoría de aficionados.

Finalmente, el elegido ha sido Edin Terzic, quien ya está liderando la planificación deportiva de la próxima temporada para el Athletic Club, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. El alemán ya ha marcado nombres propios, futbolistas a los que daría salida y renovaciones por las que apostaría. Todo ello, lógicamente, siguiendo la filosofía del club.

¿Por qué ha elegico el Athletic Club a Terzic como recambio de Valverde?

Hacía tiempo que en la mente de Uriarte estaba la posibilidad de apostar por un técnico extranjero, buena prueba de ellos son los otros nombres que se han tanteado. En el caso del alemán, sin embargo, se han decantado en el Athletic Club porque sus equipos son intensos, verticales y presionan con fuerza. Un estilo que se asemeja mucho a lo que se busca en San Mamés.

Edin Terzic es un técnico muy pasional que encaja a la perfección con la filosofía del Athletic Club, habiendo entrenador tan sólo al Dortmund, tanto el primer equipo como sus categorías inferiores. Nacido a pocos kilómetros de Dortmund, siente los colores de su equipo como un hincha más, poniendo fin a su andadura en 2024 tras haber perdido la Bundesliga en la última jornada y la final de la Champions ante el Real Madrid.

Desde entonces había rechazado todas las ofertas que había recibido, principalmente de la Premier, valorándose también en Bilbao su fuerte carácter y convicción, diciendo adiós al equipo de sus amores tras haber llegado a una final de la Champions, al entender que era el momento de dar un paso al lado.

Estilo y sistema de juego de Edin Terzic

La filosofía de juego de Terzic se aleja de un dibujo posicional rígido, basándose fundamentalmente en la verticalidad de su fútbol y la adaptación al contexto. Sus equipos suelen dibujarse sobre un 4-2-3-1 y el 4-3-3, utilizando en el Dortmund un doble pivote defensivo con el que potenciar a los laterales como alas, buscando el uno contra uno con los extremos.

Lejano a la posesión por estética, la idea de fútbol de Edin Terzic se basa en la presión tras pérdida y en la búsqueda de espacios con el balón en el pie.

Terzic y el talento joven

Su sentido de pertenencia demostrado en Dortmund y su habilidad para tratar con el talento joven, potenciando a figuras como Jude Bellingham, Haaland o Jadón Sancho, son otros de los aspectos que más han valorado en San Mamés, donde la cantera es algo innegociable.

También es Terzic un entrenador que gusta ser cercano a la grada y a la afición, algo muy valorado entre los leones. Es decir, Edin Terzic no es un clon como entrenador de Ernesto Valverde, pero sí un técnico que aportará frescura táctica y capacidad competitiva a un Athletic Club que será muy vertical e intenso con el alemán en el banquillo.