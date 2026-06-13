Óscar de Marcos, leyenda del Athletic Club, explica el secreto: "Siempre he sido un romántico del fútbol"

El lateral, uno de los jugadores más emblemáticos de San Mamés, explicó este sábado su idilio con el club vasco para permanecer en sus filas durante toda una carrera que terminó en la 2024/25

Hablar de Óscar de Marcos en el Athletic Club es mencionar a un jugador que ha pasado toda su carrera en el conjunto vasco. Hoy en día, esta filosofía que llevó hasta el final de su carrera Óscar de Marcos es ciertamente extraña en el fútbol ya que no es habitual ver a un jugador pasar toda su vida en el mismo club. Óscar de Marcos explicó que esta decisión de estar siempre en el Athletic Club se debe a su romanticismo con el fútbol.

Óscar de Marcos pasó casi toda su carrera en el Athletic Club, donde llegó en 2009 procedente del Deportivo Alavés y donde se retiró a la finalización de la campaña 2024/25. Esta temporada el Athletic Club ha echado de menos a un De Marcos que disputó más de 500 partidos con la elástica vasca con 39 goles y 66 asistencias en sus estadísticas personales.

Óscar de Marcos explica su amor por el Athletic Club

En declaraciones a la agencia EFE, Óscar de Marcos habló del romanticismo que siempre ha tenido con el fútbol, incluso cuando era pequeño y que esto le ha ayudado a evadirse del ruido cuando se hablaba de su posible salida del Athletic Club: "Siempre he sido un romántico del fútbol; también en general. Desde pequeño fui del Athletic y siempre que hubo ruido, relacionado con la posibilidad de irme a otro lugar, no lo escuché".

Ahora Óscar de Marcos sigue demostrando su sentimiento de responsabilidad con el mundo del deporte y con la sociedad que le rodea. El ex jugador del Athletic Club está actualmente en México y ahí está formando parte de un proyecto para favorecer a personas vulnerables, patrocinado por 'Laureus Sport for good'. Esta organización, a través del deporte, ayuda a personas en situación vulnerable.

La influencia de Óscar de Marcos más allá del Atheltic Club

Ya retirado, Óscar de Marcos sigue aprovechando su influencia como jugador de Primera división del Athletic Club, para realizar una importante labor social de ayuda a niños africanos y de Sudamérica. Por esta labor, De Marcos recibió meses atrás un premio por parte de 'Laureus Sport for good'. Además, De Marcos también se ha mostrado muy activo en ayudar en hospitales y otras instituciones españolas.

Óscar de Marcos ha visto como por tal de ayudar a los más desfavorecidos, se ha tenido que poner incluso los guantes de boxeo en México tal y como el propio ex futbolista confesaba a la agencia EFE. De Marcos participó en una clase junto al campeón mundial Lennox Lewis, en una colonia de bajos recursos en México, donde usan ese deporte para darle a los niños y niñas alternativas para salir adelante. "Estas experiencias lo llenan a uno, por lo que se le aportan a los chavales, a las chicas. Gracias al deporte, evolucionan como personas, quizás no lleguen campeones mundiales, pero si crecerán", confesó el ex jugador del Athletic Club.

El papel de favorito de España y sus imágenes con Ronaldo y Messi

Óscar de Marcos habló de que la Selección española está en el Mundial para hacer cosas importantes por el nivel de todas sus líneas: "España está para cosas grandes, con una defensa muy buena; arriba con jugadores determinantes como Lamine Yamal o Nico Williams. En la portería está nuestro compañero Unaí Simón, que es un espectáculo. El equipo está bien, con Pedri que hace jugar bien a la selección, y con muchos recursos".

Además, recordó con buen talante los duelos que tuvo antaño ante jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, que aún siguen en activo y están en el Mundial 2026: "Coincidí con los dos muchas veces. Casi siempre defendí más contra Cristiano Ronaldo por la posición en la que jugaba; tengo dos portadas del diario Marca, yo detrás de Cristiano; él metiéndonos un gol. Para mí ha sido un privilegio, lujo, haber podido enfrentar a esos dos jugadores, de los mejores de la historia del fútbol".