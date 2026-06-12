Sergi Altimira elige destino a la espera del movimiento definitivo para el traspaso programado por el Betis

El medio le ha transmitido al club su predilección por el Leipzig entre los pretendientes que han llamado su puerta, pero el club antepondrá al mejor postor a la espera de la propuesta definitiva

Después de la confirmación oficial del traspaso de Nobel Mendy al Rayo, el Betis espera realizar una gran venta antes del 30 de junio para ajustar los números y el principal señalado continúa siendo Sergi Altimira.

A día de hoy, no existe ninguna duda en el club que el centrocampista de Cardedeu se marchará en los albores del mercado, pero la realidad es que todavía no ha llegado ninguna oferta que haya convencido a los verdiblancos, con altas pretensiones por la cotización del jugador, que asciende a 20 millones de euros según Transfermarkt.

En un principio, la exigencia del Betis está fijada en 25 millones de euros ante la realidad de que el futbolista y el entorno se llevarían un 15% contemplado en su contrato, si bien podría aceptar alrededor de 20 kilos con pluses y un porcentaje de una futura venta o de la plusvalía.

Sergi Altimira ha transmitido al Betis su destino preferido

Dentro de la tensa espera por la llegada de una propuesta convincente, existe la certeza de que Sergi Altimira afronta estos días claves con una preferencia indiscutible que en Heliópolis conocen bien. Y es que, dentro de los clubes que más interés han mostrado hasta ahora, el Leipzig alemán es el destino que más le seduce y así se lo ha hecho saber a la entidad de La Palmera.

La reunión mantenida en Sevilla a principios de mayo con el director deportivo del club alemán, Marcel Schäfer, desplazado a la capital hispalense para convencer al catalán, le dejó muy buenas sensaciones y el deseo de que se concretaran las negociaciones entre clubes. No obstante, las cantidades que están dispuestos los teutones a poner sobre la mesa no se ajustan por ahora a las peticiones verdiblancas y en La Palmera antepondrán, dentro de lo posible, el factor económico al deseo del futbolista.

Segunda opción para el Sporting Clube

En este sentido, en el Betis hay depositada confianza en una ofensiva del Sporting Clube, siempre considerado uno de los principales pretendientes, y en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que volviera a la carga, pero, a día de hoy, como le consta a esta redacción, la primera opción de la entidad lisboeta para el centro del campo es João Palhinha, medio portugués del Tottenham. Sergi Altimira estaría en la recámara por si no cuaja la prioridad, pero este factor retrasaría los plazos marcados en Heliópolis.

Lo que está claro es que Altimira está a expensas de que el Leipzig dé un paso al frente a sabiendas de que lo tiene subrayado en su agenda y de que, llegada la ofensiva, todas las parten sean transigentes para alcanzar un acuerdo.