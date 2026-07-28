Marbella aviva la preocupación en el Betis por el estado físico de Isco

La estrella bética tampoco se ejercitó en el primer entrenamiento en tierras costasoleñas dentro de un plan establecido por su delicado estado físico; Abde también permanece al margen

La plantilla del Betis ha completado esta mañana su primer entrenamiento en el 'stage' de Marbella de cara a preparar el cuarto amistoso de la pretemporada que lo enfrenta mañana miércoles al Olympique de Lyon.

Los verdiblancos llegaron ayer a tierras costasoleñas para permanecer hasta el domingo y hoy se ha ejercitado pro primera vez sobre el verde en una sesión que no alivia la preocupación reinante con Isco Alarcón en el seno del beticismo.

Y es que, una vez más, el centrocampista costasoleño no trabajó con el grupo y se ejercitó en el gimnasio dentro del programa de dosificación de cargas establecido para la estrella bética por su delicado estado físico tras la segunda lesión sufrida el curso pasado.

Isco tampoco estará posiblemente ante el Lyon

El club apuntó la semana anterior que Isco continúa con un plan específico que no contempla que trabaje con el resto en algunos entrenamientos si las sensaciones no son positivas, ya dependiendo de cómo se encuentre el centrocampista.

De momento, hoy no ha pisado el verde y todo apunta a que tampoco debutará en el partido de mañana contra el Olympique de Lyon tras no haber participado ni un minuto en los tres amistosos anteriores. En este sentido, el Betis está pendiente de su evolución con la esperanza de que haya mejoría, pues de lo contrario apenas podrá contar para Pellegrini, y lo cierto es que cunde la preocupación.

Fidalgo, Abde y Aitor Ruibal, también al margen

También se ejercitaron en el gimnasio Álvaro Fidago, recién llegado de sus vacaciones tras renunciar a los últimos días de asueto, Abde y Aitor Ruibal. El internacional marroquí volvió hace una semana y en Heliópolis se ha optado por la prudencia tras la lesión de rodilla que le impidió jugar el Mundial. El catalán, por su parte, avanza muy positivamente en su recuperación y en esta ocasión sí se ha concentrado con el resto del equipo tras perderse el 'stage' de Alemania para hacer grupo mientras da pasos al frente.

Obviamente, Pellegrini, que dio una charla al inicio del entrenamiento, tampoco contó con los internacionales Cucho Hernández, que se unirá pronto, ni con Giovani Lo Celso, que no estará presente en Marbella, pues no se sumará hasta el 10 de agosto tras llegar a la final del Mundial.

Mientras tanto, el míster mantiene a sus órdenes a un total de siete futbolistas del filial y centró la sesión en la puesta a punto para el test exigente del miércoles contra los galos, a los que se impuso el curso anterior en la fase liga de la Europa League.