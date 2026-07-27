Kévin Denkey acelera en plenas negociaciones con consecuencias para el Betis

El delantero refuerza las intenciones del Betis a la par que alimenta la competencia y podría condicionar las conversaciones con una vuelta espectacular a la competición

Kévin Denkey integra la 'short list' de Manu Fajardo para potenciar la delantera de Champions y, como desveló ESTADIO Deportivo días atrás, el Betis avanza en las negociaciones con el togolés y, según fuentes muy próximas a la operación, prepara una oferta para tratar de convencer al FC Cincinnati.

Mientras se producen movimientos a su alrededor, con más clubes en la carrera para su regreso a Europa, Denkey alimenta los argumentos de los verdiblancos para realizar un esfuerzo económico para su incorporación a la par que aviva la competencia Y es que el atacante ha retomado la competición tras el Mundial al mismo nivel que enfilóel parón, en plena vena realizadora y con el gol entre ceja y ceja.

Dos goles en cuatro días de Denkey

Así, en los últimos cuatro días, cuando las negociaciones se encuentran en plena ebullición, el africano ha marcado dos goles en los dos primeros choques de la MLS después de la magna cita.

No en vano, el pasado jueves participó en la victoria contra el Vancouver al marcar el segundo tanto en el 4-3 final y la madrugada del domingo demostró que no fue casualidad al anotar el único gol del Cincinnati en la derrota por 2-1 contra el Columbus Crew.

Denkey adelantó a los suyos con un gol de delantero dentro nato al rematar un centro raso en el corazón del área, como ya hizo en la reanudación de la MLS, aunque en dicha ocasión fue con la testa.

Denkey se acerca al promedio de un gol por partido

Con esta diana, suma 15 tantos en 19 partidos en el presente curso, con un promedio espectacular de un gol cada 104 minutos, cerca de acierto por choque. Y es que el internacional con Togo ha dado continuidad a una racha brillante al marcar nueve goles en los últimos nueve partidos ligueros. Denkey, que firmó dos dobletes en este periodo, solo se quedó sin marcar en dos citas, ante Chicago y San Diego, y encadena cuatro partidos viendo puerta.

Esta puesta en escena en la vuelta de la competición repercute de dos maneras en el Betis, positiva y negativamente. Por un lado, respalda su deseo de firmar al delantero para aprovechar su magnífico estado de forma, pues llegaría rodado y con la pólvora a tope, pero por otro podría condicionar las conversaciones ante la entrada de nuevos pretendientes y la consecuente subida de las exigencias del Cincinnati.

El precio de salida, en posible peligro

En principio, condicionado por la intención de Denkey de salir, estaría pidiendo 15 millones, cifra que cuadra con la cantidad límite establecida por los verdiblancos, si bien no se descarta que su precio sea mayor, impulsado por su nivel en el regreso a la competición.

Cabe recordar que el valor de mercado del ariete, según Transfermarkt, asciende a día de hoy a 12 millones de euros, muy por debajo del de otros puntas tanteados, como Franculino Djú, Dovbyk o Fábio Silva.