La fórmula por Dovbyk que convence a la Roma y las presiones para que elija el Bolonia

Los 'giallorossi' eran reacios hasta la fecha a cualquier tipo de préstamo del ucraniano, aunque han accedido a que se marche al cuadro 'rossoblù' en condiciones ventajosas para que éstos acepten su oferta por el delantero Santiago Castro

La Roma está ultimando el fichaje del delantero italo-argentino Santiago Castro, con quien tiene ya desde hace días un acuerdo hasta 2031 a razón de unos 2,2 millones de euros de sueldo, informan en el país transalpino. El Bolonia, dueño de su pase, estaba más o menos de acuerdo con un traspaso que ronda los 35 millones (ahora, fijos con 2-3 en variables) y un porcentaje de futura venta, aunque impuso la contratación antes de un sustituto de garantías. Y el elegido es Artem Dovbyk, que se está resistiendo a vestir de 'rossoblù', siempre con aspiraciones mayores.

El que sigue siendo uno de los arietes que más gusta en Heliópolis para este verano recibió la llamada de Domenico Tedesco, el técnico de los felsineos, para convencerle de que será capital en su próximo proyecto. No obstante, el hecho de que el acuerdo incluya la posibilidad de quedarse a título definitivamo en la Emilia-Romagna no acaba de gustar al ucraniano, que sí ha aceptado salir de la capital italiana, aunque, en ese escenario, siempre ha dejado claro que LaLiga es su destino favorito, más allá de las consideraciones salariales, rechazando, por ejemplo, al Ajax.

La Roma cede y presiona a Dovbyk para no quedarse sin Castro

Si hasta la fecha la Roma se había negado al préstamo de Artem Dovbyk, pidiendo un traspaso de 20 millones fijos y algunos más en bonus para cubrir la amortización pendiente de su fichaje, la evidencia de que el Bolonia podría no aceptar el trato por Santiago Castro de no hacerse con el ex del Girona FC ha propiciado que las presiones a éste y su representante sean constantes desde la cúpula capitalina. Además, se han ofrecido facilidades al conjunto petroniano, proponiendo una fórmula intermedia que también habría valido seguramente al Real Betis.

Así, a falta del sí definitivo del atacante de 29 años nacido en Cherkasy, los dos clubes han pactado una cesión remunerada que asegura al todavía dueño de los derechos del espigado futbolista cinco millones de euros. En el Renato Dall'Ara disponen además de una opción de compra por 20 millones que, eso sí, se volvería obligación bajo ciertos parámetros de rendimiento. Cantidades aparte, en La Cartuja han reservado unos 15 millones de euros para un artillero que compita con el 'Cucho' Hernández, aunque, con Dani Ceballos esperando un esfuerzo bético para reclutarle, tampoco haría ascos a posponer esa inversión alta unos meses para cubrir otros puestos.