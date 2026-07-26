'Fichaje' de lujo para el ascenso que costará más dinero al Betis si responde a las expectativas: Antonio Toral

Tras su grave lesión la pasada temporada, el habilidoso extremo se convierte en un refuerzo de lujo para Dani Fragoso que, en caso de responder a las grandes expectativas, supondría un mayor desembolso para las arcas verdiblancas por la letra pequeña de su contrato

Además de las incorporaciones que viene realizando para remodelar el equipo, el Betis cuenta con un 'fichaje' estelar para la próxima campaña de cara al ascenso a Primera RFEF después de la dura negociación resuelta el verano pasado para la incorporación de Antonio Toral, procedente del Murcia.

La llegada del joven extremo izquierdo despertó ilusión en La Palmera al tratarse de un activo muy desequilibrante que se reclutaba para el Betis Deportivo con vistas también a abrirse paso poco a poco en el primer equipo, lo que quedaba en evidencia en la letra pequeña de su contrato hasta 2028.

Sin embargo, pese a arrancar como titular en tres de los primeros cuatro partidos, no disfrutó de la continuidad esperada con Javi Medina en un equipo que no terminó de funcionar y que pronto se hundió en la tabla. Así, encadenó siete partidos como suplente y justo cuando el técnico se decidió a darle una oportunidad desde el inicio, ante el Cartagena, el 28 de noviembre, el infortunio se cebó con el pleguero.

Gravísima lesión que puso fin pronto a la temporada de Toral

No en vano, a los 11 minutos de juego se vio obligado a abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor que encendieron las alarmas con razón, hasta el punto que el diagnóstico confirmó que sufría una rotura de menisco y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Gravísima lesión que provocó que se perdieran lo que restaba de temporada y, por ende, le impidió ponerse a las órdenes de Dani Fragoso.

Ahora, Toral, a sus 23 años, afronta la nueva temporada, en Segunda RFEF, con la ilusión de convertirse en pieza importante una vez que ultima su recuperación para ser uno más. A finales de junio ya trabajaba sobre el césped con intensidad y expresaba su deseo de devolver la confianza depositada en él.

"Mi meta es intentar llegar lo antes posible al principio de temporada. Quiero recuperarme lo mejor posible y estoy con muchísimas ganas de sentirme otra vez de nuevo un jugador dentro del vestuario y del campo, con muchísimas ganas. Con más ilusión que nunca, ya que la temporada pasada no pude jugar todo lo que me hubiese gustado", señaló el jugador, que, sin dunda, se convertirá en un mimbre muy a tener en cuenta por Dani Fragoso por su capacidad para romper desde la izquierda, posición en la que, de momento, tiene la principal competencia de Borja Alonso.

El dinero que el Betis tendrá que pagar si Toral tiene continuidad en la 26/27

Eso sí, una vez a tope, su participación sobre el césped incrementará el coste de la operación firmada el verano de 2025, con un fijo por debajo de lo esperado, 280.000 euros, pero con muchísimos pluses por objetivo que podrían elevar la transacción a 950.000 euros, de los que no se cumplió ninguno la pasada campaña por su guadianesco protagonismo y a posterior lesión.

Así, se pactó que el Murcia cobrará 10.000 euros si acumula más de 45 minutos en siete partidos con el Betis Deportivo -solo lo hizo en cuatro-, y 15.000 si disputa 12, mientras que el montante se dispararía si empezará a tener minutos en el primer equipo, lo que, por el momento, parece complicado. Así, el Betis desembolsaría 50.000 euros si debuta a las órdenes de Pellegrini y 250.000 euros si participa en 25 partidos, más una cifra que podría alcanzar los 150.000 en función de goles y asistencias.

Ya después hay variables más rebuscadas y muy complicadas de cumplir, como un plus adicional de 25.000 euros a 100.000 si Toral jugara el 20% de los minutos en una temporada en la que los heliopolitanos se clasificaran para competición europea, y un premio para el Murcia si fuera llamado por la Selección Española.