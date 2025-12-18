Antonio Toral, canterano del Murcia y jugador del Betis, tendrá que ver el duelo de Copa del Rey desde el hospital

El joven extremo murciano cambió el verano pasado la camiseta del primer equipo grana por la del filial verdiblanco, donde llegó con altas expectativas y le estaba costando adaptarse hasta que una gravísima lesión de rodilla le hace despedirse ya de esta 2025/2026

El partido que disputan en la noche de este jueves el Real Murcia y el Real Betis en el Estadio Enrique Roca para dirimir la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey era un encuentro muy especial para Antonio Toral, joven futbolista de 22 años formado en la cantera del club pimentonero que el pasado verano fue fichado por el filial verdiblanco con la vitola de refuerzo estelar y que tendrá que ver el choque por la televisión de la habitación que ocupa en el hospital después de ser operado de la grave lesión de rodilla que le hará perderse todo lo que resta de temporada.

Antonio Toral, operado con éxito de una doble rotura de menisco y ligamento cruzado anterior

"El jugador bético Antonio Toral ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en el día de hoy de su lesión en la rodilla derecha. La operación fue llevada a cabo por el equipo médico especializado del club. El extremo iniciará en los próximos días el proceso de recuperación y readaptación, siguiendo los plazos marcados por los servicios médicos", explicaba el Real Betis en una nota de prensa difundida en la tarde del miércoles para celebrar que la intervención había transcurrido "con éxito".

Antonio Toral empezó a jugar en el AD Pliego (2009-2012) y en el Nueva Vanguardia Alcantarilla (2012-2014) antes de firmar por el Real Murcia. Tras destacar en cantera, comenzó a asomarse a las convocatorias con sólo 19 años. Debutó con el primer equipo grana en un duelo de la primera ronda de la Copa del Rey 2023/2024, disputando 46 minutos en la derrota ante el Arandina CF (1-0) el 1 de noviembre de 2023. Su salto definitivo lo dio en la 24/25, cuando destacó como como habitual revulsivo y sumó 27 encuentros en los que llamó poderosamente la atención del Real Betis.

"Un freno en mi carrera como futbolista", lamentaba Toral tras conocer su lesión

Después de negociar todo el verano con los pimentoneros, acordó pagar en dos plazos 280.000 euros por el 50 por ciento del pase del extremo, que no ha logrado ser importante para Javi Medina. Le ha costado adaptarse y apenas ha podido mostrar su calidad, pues ha dicho adiós a la 25/26 después de disputar sólo 382 minutos repartidos en 13 partidos en el Grupo 2 de la Primera RFEF, sólo cinco de ellos como titular y sin llegar a aportar goles o asistencias.

En el duelo liguero ante el FC Cartagena del pasado 28 de noviembre tuvo que pedir el cambio en el minuto 11 y el parte médico confirmó "una rotura de menisco y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha". Su primera reacción en redes sociales fue de total abatimiento; pero su semblante de este pasado miércoles desde la Clínica Viamed, pulgar en alto, simboliza que ya ha comenzado a visualizar su vuelta a los terrenos de juego en la 26/27. Cada día, uno menos para jugar.